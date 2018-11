Spice Girls tornano in tour, ma senza Victoria (Beckham)

Le Spice Girls tornano sulle scene, ma senza Victoria (Beckham). Il gruppo pop britannico ha annunciato un nuovo tour estivo in Gran Bretagna per l'anno prossimo: i biglietti per le sei date saranno in vendita da venerdi'. Sul palcoscenico saliranno Mel B, Mel C, Geri Halliwell ed Emma Bunton ma non la moglie dell'ex campione di calcio, David Beckham: Vctoria ha fatto sapere che non partecipera' ma la speranza e' che "ci raggiunga a un certo punto, sarebbe un peccato se non lo facesse", ha sottolineato la 44enne Mel B. "Non so perche' ha rifiutato, ha una vita piena con i suoi impegni, la linea di moda e i figli", ma "spero che cambi" idea.

"Torniamo in tour, molto eccitante", ha commentato, seguita da Emma Bunton che si e' detta "cosi' emozionata, sara' sfavillante". Le voci di un loro ritorno erano cominciate a circolare lo scorso febbraio quando le cinque cantanti avevano postato sui social media una foto, annunciando che stavano lavorando a nuovi progetti tutte insieme.

Le Spice Girls divennero un fenomeno di massa nel 1996 con il loro singolo 'Wannabe', finito in cima alle classifiche di 37 Paesi; dopo di quello ci sono state altre hit come 'Stop and Spice Up Your Life'. Nel 1998 pero' Geri Horner decise di lasciare il gruppo per perseguire la carriera da solista. L'ultima performance del gruppo a cinque e' stata la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012; prima di allora c'era stata un tour di reunion nel 2007 a sette anni dalla fine delle Spice Girl.