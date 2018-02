Spice Girls tornano insieme: Victoria Beckham ha detto sì, ma a una condizione

VICTORIA BECKHAM HA DETTO SÌ: LE SPICE GIRLS TORNANO INSIEME​

Le Spice Girls tornano insieme per £ 10 milioni ciascuna, Victoria Beckham alla fine dice si, ma, come riporta il The Sun, Victoria Beckham non canterà

Tra i progetti in programma ci sono gli spettacoli televisivi in Cina, un nuovo talent show, attività di sponsorizzazione e un album compilation che celebra i loro più grandi successi

Le Spice Girls, Scary Spice Mel B, 42 anni, volerà da LA oggi per un incontro segreto con le compagne del gruppo Posh Spice Victoria Beckham, 43, Baby SpiceEmma Bunton, 42, Sporty SpiceMel C, 44, e Ginger Spice Geri Horner, 45 anni.

Sarà la prima volta che le cinque Spice Girls si ritroveranno nuovamente insieme nella stessa stanza dal 2012.

Dietra a questa impresa c’è il noto manager Simon Fuller, il quale avrebbe appunto promesso a una riluttante Victoria Beckham che la sua voce non sarà necessaria.

La scorsa notte una fonte vicina alla band ha detto: "Questa è la riunione pop che nessuno pensava sarebbe mai più accaduta, ma dopo un lungo periodo di negoziati, Victoria ha concordato che è giunto il momento di lavorare su nuovi progetti. Tutto ciò è molto eccitante perché Victoria Beckham è sempre stata irremovibile dichiarando che non sarebbe mai tornata."