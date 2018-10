Spike, prende il via "Blow", il ciclo "I signori della droga"

Nella prima serata del mercoledì di Spike, il canale a target maschile di Viacom International Media Networks Italia, disponibile sul 49 del digitale terrestre (DTT) e sul 26 di Tivùsat, continua l’appuntamento con i film d’azione.

Da mercoledì 3 ottobre alle 21.30, per tre settimane andranno in onda altrettante pellicole dedicate al mondo della droga. Quello del narcotraffico è uno dei temi più frequentati dal cinema internazionale, fonte di ispirazione per tanti grandi classici del passato e del presente.

Ad aprire il ciclo di film sarà Blow (mercoledì 3 ottobre) al quale seguirà La legge dei Narcos (10 ottobre) e il grande classico Quei bravi ragazzi (17 ottobre).

I FILM:

3 ottobre: Blow (2001), film diretto da Ted Demme con Johnny Depp e Penélope Cruz. Il film è tratto da una storia vera, quella di George Jung, l’uomo che ha organizzato il mercato americano della cocaina negli anni ‘70 divenendo il braccio destro di Pablo Escobar, l’esponente dell’organizzazione di narcotrafficanti colombiani nota, fra gli anni ‘70 e ‘80, come “il cartello di Medellin”. Figlio di un operaio spesso in lite con la moglie che ritiene guadagni troppo poco, il protagonista cresce in fretta e superata la maggiore età riesce in poco tempo a diventare il primo americano ad importare cocaina negli Stati Uniti su larga scala compreso il dorato mondo dei ricchi professionisti e delle stelle di Hollywood. Diventato ricchissimo perde nel giro di poco tempo soldi e famiglia. Per risollevarsi ricade nel giro dello spaccio ma questa volta viene condannato all’ergastolo.

10 ottobre: La legge dei Narcos (2016) film diretto da Charles Burmeister, con Scott Eastwood, Angela Sarafyan e Nick Chinlund. Racconta la storia del giovane e tormentato Mitch Davis che fugge in Messico, dove è reclutato in un gruppo paramilitare di adolescenti che combattono i cartelli della droga. Isolato nel deserto, sarà messo a dura prova con lo scopo di diventare il soldato principale del Capitano. Ben presto inizierà però a chiedersi quale sia il vero scopo del gruppo. Inseguito dalla polizia messicana, sarà costretto a cercare una via di fuga per salvarsi e tornare in America, ma non sarà certo un gioco da ragazzi sopravvivere in una terra di frontiera dove a comandare sono i soldi e la droga.