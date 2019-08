Spirito Libero: intrighi, segreti e giochi di potere su Canale 5

AL VIA DA MARTEDÌ 6 AGOSTO IN PRIME-TIME

LA MINISERIE “SPIRITO LIBERO” IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA

Segreti, intrighi, giochi di potere, nel drama realizzato tra Vienna

e lo sfondo incantato dei distretti di Altlengbach e Lanzendorf in Austria

Al via da martedì 6 agosto in prime-time, su Canale 5, la miniserie “Spirito Libero”, drama in prima visione assoluta, campione d’ascolti in Austria e in Germania.

Ingredienti di Trakehnerblut (tit. originale), segreti, intrighi, giochi di potere, tra le valli di Altlengbach e Lanzendorf, in Austria, e Vienna, città da anni al top delle classifiche mondiali per la qualità della vita, con un centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità dall’Unesco.

La serie - un mix tra L’eredità dei Guldenburg, Un castello sul Wörthersee, Dallas, Pretty Princess e Cenerentola - racconta la storia di Alexandra, una ragazza di 24 anni, senza famiglia, che lavora in un panificio a Vienna.

Tutto cambia quando un notaio mette al corrente Alex che il padre naturale, scomparso da poco e mai conosciuto, le ha lasciato in eredità un allevamento di cavalli purosangue di razza Trakenher, con tutti i possedimenti annessi.

La notizia la lascia di sasso, così come sorprende la matrigna ed i tre fratellastri che, sentendosi defraudati, faranno di tutto per ostacolare l’intrusa.

Arrivata alla scuderia, la giovane instaura un legame speciale con un mezzosangue, Spirito Libero, che - tra colpi di scena e intrecci inattesi - le dà il coraggio di prendere una decisione che le cambierà per sempre la vita…

“Spirito Libero”, in Austria è andata in onda su ServusTV e in Germania sul canale Das Erste, con il titolo Gestüt Hochstetten.

I PROTAGONISTI

Julia Franz Richter interpreta Alexandra Winkler

Alexandra, per tutti Alex, 24 anni, è stata adottata e sin da piccola ha capito che la cosa migliore da fare è affidarsi a sé stessi. Lavora in un grande panificio e vive un piccolo appartamento, a Vienna. Non ha mai voluto indagare sul suo passato. La sua vita cambia improvvisamente quando scopre di essere un’ereditiera.

Christoph Luser interpreta Maximilian Hochstetten

Maximilian è il maggiore della dinastia degli Hochstetten. Gran lavoratore, dopo la morte del padre Karl assume la gestione dell'azienda familiare.

Patricia Aulitzky interpreta Silvia Hochstetten

Silvia è la secondogenita della famiglia Hochstetten. Artista, vive a Stoccolma e non ama i cavalli. Ha un rapporto conflittuale con la famiglia, perché riceve da sempre meno attenzioni di Maximilian. Per questo deve lottare per ottenere il giusto riconoscimento da parte dei suoi genitori.

Laurence Rupp interpreta Leander Hochstetten

Leander è il più giovane della famiglia Hochstetten. Non ha ambizioni e preferisce divertirsi con spericolate gare ciclistiche di cross-country. Leander ha sempre vissuto all'ombra del fratello maggiore. Di buon carattere, ma instabile e inaffidabile, riempie il vuoto interiore con alcool, droghe e feste.

Dicembre

Dicembre è un puledro di tre anni arrivato alla scuderia dopo la morte della madre, avvenuta durante il parto. È un mezzosangue, privo quindi dei documenti necessari per l’allevamento e le competizioni sportive.