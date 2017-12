Star Wars, i bookie danno già le quote. Si scommette sul record dei record

Weekend senza sorprese per il box office americano in attesa dell'uscita, il 15 dicembre, dell'ultimo episodio di Star Wars. Il bookmaker inglese Stanleybet quota i possibili record dell’ottavo episodio della saga fantascientifica più famosa al mondo. Il nuovo capitolo della saga debutterà nelle sale cinematografiche italiane mercoledì 13 dicembre, con un anticipo di due giorni rispetto alla proiezione in USA. Gli appassionati della saga attendono da ben due anni di scoprire il destino di Rey, la protagonista della nuova trilogia, nonché le rivelazioni di Luke Skywalker, sorprendentemente ritrovato nei minuti finali del settimo episodio. L’ultimo film dell’epopea ideata da George Lucas, quindi, si preannuncia come una delle pellicole più attese di questo 2017.

“Star Wars VIII - Gli ultimi Jedi”, secondo il bookmaker inglese Stanleybet, ha ottime probabilità di replicare il successo dei precedenti episodi della serie e di superare un totale di 2 miliardi di dollari di incasso nei botteghini di tutto il pianeta. E, sempre secondo le stime degli scommettitori d’oltremanica, la pellicola potrebbe anche superare il successo dei due noti kolossal cinematografici che ancora primeggiano la classifica dei film più visti: Avatar e Titanic, entrambi del regista James Cameron. L’ultimo episodio di Star Wars potrebbe così diventare il film con il maggiore incasso nella storia del Cinema: questa possibilità viene quotata da Stanleybet 2.05 la somma puntata, mentre il mancato sorpasso è quotato a 1.65. La lotta per la supremazia al botteghino si mostra serrata anche in Italia, nel periodo stagionale di maggior affluenza nelle sale cinematografiche.

“Star Wars VIII - Gli ultimi Jedi” dovrà fronteggiare l’agguerrita concorrenza dei prodotti cinematografici tipicamente italiani, i cosiddetti Cinepanettoni. Stanleybet svela in questo caso un velato ottimismo: la pellicola del regista Rian Johnson parte favorita a 1.40 contro il 2.65 per un maggior successo delle commedie di casa nostra. Le scommesse proposte dal bookmaker Stanleybet non si fermano ai soli record che può infrangere l’ultimo film della serie iniziata nel 1977: la giovane Rey, protagonista della nuova trilogia partita con l’Episodio VII del 2015, cela un passato misterioso che finora ha provocato un susseguirsi di teorie, ipotesi e rumors sulle sue origini da parte dei fan di tutto il mondo.

Anche i bookmaker si sono scatenati e per Stanleybet, oltre alla coppia Han Solo e Leia (5.50) e a Luke Skywalker (4.50), ci sono chance che Rey sia imparentata con Obi-Wan Kenobi (5.50) o che sia stata generata direttamente dalla Forza (4.00), così come un altro grande personaggio molto amato dal pubblico: Anakin Skywalker, ovvero Darth Vader. Ma, sorprendentemente, l’opzione a cui credono di più i bookie di Liverpool è la coppia Iden Versio e Del Meeko (2.25): secondo Stanleybet, grazie agli indizi disseminati nel nuovo videogioco dedicato alla saga, i due nuovi personaggi sembrerebbero avere una profonda relazione con l’eroina Rey e con il nuovo antagonista della saga, Kylo Ren, rendendoli i papabili genitori della giovane protagonista. Mentre, stando alle quote offerte da Stanleybet, puntare su altre possibili origini pagherebbe appena 1.65 volte la posta giocata.