Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il valore democratico della forza.RECENSIONE

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è un film che unisce. Il valore democratico della forza esce allo scoperto e accontenta tutti. L'epilogo della saga con protagonista la giovane Rey è la perfetta chiusura di un ciclo cinematografico, Guerre Stellari, entrato a far parte dell'immaginario collettivo come una delle saghe più importanti di tutti i tempi.

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori in un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente conclusione dell’iconica saga degli Skywalker, in cui nasceranno nuove leggende e avrà luogo la battaglia finale per la libertà.

Attesa. Curiosità. Aspettativa. L'episodio 9 di Guerre Stellari fin da subito ha fatto nascere nei fan più accaniti, nei nostalgici delle vecchie pellicole un vibrante fermento quasi a voler richiamare l'attenzione sulla necessità di un finale che fosse il più rispettoso possibile dei film precedenti.

Star Wars: L'ascesa di Skywalker è un pot-pourri di richiami, riferimenti alle pellicole che hanno reso unica ad oggi la saga firmata George Lucas. Ma più di tutti ad essere celebrata è l'essenza democratica stessa della forza incarnata nella figura della protagonista Rey, simbolo della lotta comunitaria contro il lato oscuro.

A scorrere sul grande schermo 142 minuti di adrenalina, richiami nostalgici, azione che culminano nell'unico finale possibile. Una circolarità necessaria che lega la trilogia degli Skywalker e che mette al centro i film della vecchia guardia, riportando in auge un modo di pensare e vedere Star Wars che si discosta qualitativamente dall'episodio VIII diretto da Rian Johnson che aveva deluso le aspettative.

(in aggiornamento)