Stasera in Tv: Cenerentola su Rai2 sfida Amadeus su Rai1 e Giletti su La7

Stasera in Tv, l'aria che si respira è ancora quella di una domenica di festività natalizie, che l'Epifania - come dice il proverbio - si appresta a portare via.

Fra i programmi Tv del prime time, la fiaba la farà ancora da padrona sulla Rai2 di Carlo Freccero con la Cenerentola diretta da Kenneth Branagh che vede Cate Blanchett nei panni della matrigna della protagonista interpretata da Lily James, aiutata dalla fata Smemorina cui presta il volto la geniale Helena Bonham-Carter. La bravura della Blanchett nei panni della "cattiva" e la trasformazione della zucca in carrozza e viceversa valgono da sole tutto il film, che all'uscita nelle sale ebbe un enorme successo.

Cenerentola sfiderà direttamente il campione di ascolti Amadeus su Rai1, con I Soliti Ignoti - Speciale Lotteria e Massimo Giletti su La7, che torna dopo la pausa festiva con una puntata dedicata ad Adriano Celentano (che oggi compie 81 anni) e Fiorello.

Su Italia 1 andrà invece in onda il film Jurassic World, blockbuster che prosegue la saga "spielberghiana" del parco a tema con i dinosauri ideato dallo scrittore Michael Crichton, mentre Rai3 dedicherà la serata al film in prima visione La soffiatrice di vetro. Su Rete4 sarà di scena Richard Gere con il film del 2008 Come un uragano, e su Italia 1 divertirà Enrico Brignano con il film Un'estate ai Caraibi (2009).

Chi vincerà la disfida dell'Auditel? A domani la spietata sentenza.