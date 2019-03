Stasera in Tv Il Silenzio dell'Acqua, Ambra e Giorgio Pasotti in un giallo top

Stasera in Tv approda su Canale 5 in prime time l'attesissimo giallo originale tutto italiano che, per atmosfere, ricorda Twin Peaks ed evoca suggestioni dei romanzi di Stephen King.

A Castel Marciano, una sonnacchiosa cittadina marittima nei pressi di Trieste, la sedicenne Laura Mancini scompare all'improvviso gettando nel panico tutti gli amici e i conoscenti. Il vicequestore Andrea Baldini (Giorgio Pasotti) inizia immediatamente a indagare ma, ben presto, scopre che i suoi compaesani nascondono segreti inconfessabili e che ciascuno di loro potrebbe avere a che fare con la sparizione misteriosa della ragazzina. Quando poi viene affiancato dalla collega Luisa Ferrari (Ambra Angiolini), sbrigativa e scostante, e che a sua volta nasconde un passato misterioso, tutte le certezze di Andrea iniziano a vacillare mentre la vicenda si fa sempre più intricata e pericolosa, tra insolubili misteri, spaventosi enigmi e brutali omicidi.

Scritto e sceneggiato da Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, diretto da Pier Belloni e interpretato, oltre che da Giorgio Pasotti e da Ambra, anche da Valeria D'Agostino, Carlotta Natoli, Fausto Maria Sciarappa, Thomas Trabacchi, Camilla Filippi, Mario Sgueglia, Diego Ribon, Giordano De Plano, Lorenzo Adorni, Claudio Castrogiovanni, Caterina Biasiol, Riccardo Maria Manera e Sabrina Martina, Il Silenzio dell'Acqua è un thriller mozzafiato in otto episodi per quattro prime serate che vede questa sera, 8 marzo, il suo debutto sul piccolo schermo in prima visione Tv. La seconda puntata andrà invece in onda domenica 10 marzo.