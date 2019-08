Stefano Bettarini, Nicoletta Larini lo fa seguire da un detective e…

Stefano Bettarini, Nicoletta Larini lo fa seguire da un detective

Nicoletta Larini fa seguire il fidanzato Stefano Bettarini da un investigatore privato. Ecco la reazione del l'ex calciatore.

Stefano Bettarini, la gelosia di Nicoletta Larini è aumentata dopo Temptation Island Vip

È passato un anno dalla partecipazione di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Temptation Island Vip. Lei aveva promesso di placare la sua gelosia, ma a quanto pare non è riuscita. Il calciatore ha raccontato, in un’intervista a Chi, che la fidanzata lo ha fatto seguire da un detective per controllare i suoi spostamenti.

Stefano Bettarini, Nicoletta Larini lo fa seguire: “È ancora più gelosa di prima”

“Lei non è guarita. La sua gelosia è aumentata” ha spiegato Bettarini. “In fondo, però, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare. Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo. Ma il miglior detective sono io, infatti, è rimasto a mani vuote”.

Stefano Bettarini non vuole figli da Nicoletta Larini

Stefano Bettarini aveva dichiarato, durante l’esperienza a Temptation Island Vip, di non voler figli da Nicoletta Larini. Poco tempo fa però, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv sembrava aver cambiato idea. Ora il calciatore è ritornato sui suoi passi, dicendo di no anche al matrimonio.

“Figli e nozze sono un capitolo chiuso. Ho già due figlioli che amo e anche per le nozze ho già dato”.

La differenza di età tra Bettarini e la Larini è di 22 anni. Nicoletta rinuncerà sia ai figli sia al matrimonio pur di stare con Stefano?

Stefano Bettarini vuole tornare a lavorare nel mondo del calcio, abbandonando i reality

Da qualche anno il pubblico di canale 5 è abituato a vedere Stefano nei reality. Prima il Grande Fratello Vip, poi l’Isola dei Famosi in qualità di concorrente e di inviato. Il calciatore non si è fatto mancare nulla, ma sembra ora aver preso una decisione. Stefano vorrebbe rientrare nel mondo del calcio, la sua vera passione.

“Mi divertono molto i reality, ma adesso mi piacerebbe tornare a parlare di ciò che conosco, di ciò che mi piace. Sono cresciuto a pane e calcio. Qualcosa nell’aria c’è. Incrocio le dita”.