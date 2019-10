Sting porta a Milano il My Songs tour, un tuffo nel passato che non invecchia

Sting è arrivato a Milano con My Songs, il tour europeo che lo sta portando a suonare nelle città del vecchio continente. Una data tanto attesa che, fin dall’annuncio, ha visto una corsa all’ultimo biglietto, una gara ad accaparrarsi l’ultimo posto disponibile. Un concerto quello al Mediolanum Forum di Assago rivelatosi unico, un revival della sua carierra musicale che ha portato l’occhio nostalgico indietro di un po’ di anni, a quel modo di pensare e fare la musica che ha segnato un’epoca. Ma non solo..

My Songs è un tour simbolico, un tuffo in quello che sono i successi, i brani che hanno segnato una tradizione musicale e che stanno, ancora oggi, accompagnando intere generazioni. Affiancato dalla sua ormai immancabile band il frontman dei Police ha dato vita ad uno spettacolo energico, frizzante, senza tempo, quasi a voler dire che sí gli anni passano... ma non per lui. La verve è quella di un ragazzino, di un’anima musicale che ama troppo quello che sta facendo e che, a distanza di anni, si riconosce ancora nella musica che ha suonato e che ha segnato milioni di persone. Non è bastato un problema al braccio, che gli ha impedito di suonare la sua chitarra, a fermarlo.

Every Breath You Take, Englishman in New York, Message in a Bottle, Shape of my Heart sono solo alcuni dei successi riproposti nel tour My Songs e che a Milano hanno fatto impazzire i presenti. La serata ha avuto inizio con il racconto di un aneddoto, rigorosamente in italiano, che ha preannunciato la canzone headliner della serata. “Era il 1976” racconta “ero il frontman di una band sconosciuta, i Police, suonavamo in locali vuoti, dormivamo in motel schifosi. A Parigi, dove ci esibimmo al Nashville Club, avevamo l’hotel nel quartiere dove erano solite aggirarsi le prostitute. Il nome della canzone che sentirete nasce dalla commedia teatrale Cyrano de Bergerac, di cui era esposta una vecchia locandina nella hall dell'albergo”. Hanno inizio così le note di Roxanne e la serata, partita con un’ora di ritardo, finalmente ha avuto il suo preludio.

20 canzoni a ripetizione, quasi a voler serrare i ritmi fino all’epilogo finale. Sting, che di anni ne ha appena compiuti 68, sembra un’eterno giovanotto sul palco, come le sue canzoni eterne ballerine che, con l’avanzare degli anni sembrano non passare mai di moda.

La scaletta del concerto di Milano al Mediolanum Forum di Assago

Roxanne

Message in a Bottle

If I ever lose my faith in you

Englishman in New York

If You Love Somebody

Set Them Free

Every Little Thing She Does Is Magic

Brand New Day

Seven Days

Whenever I say your name

Fields of gold

If you can’t find love

Shape of my heart

Wrapped around your finger

Walking on the moon

So lonely

Desert rose

Every Breath You Take

King of pain/Roxanne Coda

Russians

Fragile