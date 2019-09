Storico concerto dei Thegiornalisti con 45.000 persone al Circo Massimo

Dopo aver registrato il sold out di tutte le oltre 30 date del “LOVE TOUR” con oltre 250.000 spettatori, più di 45,000 solo a Roma (6 sold out solo al Palazzo dello Sport di Roma) il 7 settembre i Thegiornalisti si superano con un concerto che ha riempito il Circo Massimo: la grandissima festa dedicata all’amore ha creato un’esperienza irripetibile in una delle cornici più incantevoli al mondo, situata al centro della città eterna.

Le luci laser tagliano il cielo per l’evento più atteso della notte italiana, creano forme geometriche in 3D che iniziano a ruotare su loro stesse, l’attesa cresce ormai allo spasimo, per esplodere quando parte l’intro di COMPLETAMENTE, Doppio disco di platino, onnipresente nelle radio italiane, e quarantacinquemila persone di tutte le età iniziano a cantare tutte assieme.

Cinque degli otto schermi sul palco riprendono le immagini live, mentre sugli altri si intervallano a intermittenza i colori dell’arcobaleno. Geyser di fumo esplodono verso l’alto durante il ritornello. Tommaso Paradiso canta muovendosi con una energia incredibile al centro del palco e galvanizza tutto il circo massimo. Canta, scherza, interagisce col pubblico e fa incetta di reggiseni che gli vengono lanciati dalle fan in delirio.

Prima band italiana ad esibirsi nella storica location, ripercorrono tutti i più grandi successi insieme ad ospiti d’eccezione ben noti al grande pubblico: CALCUTTA, DARDUST, ELISA, FRANCO126, LUCA CARBONI, TAKAGI & KETRA, grandi artisti amici che hanno collaborato ad alcuni tormentoni della band e che ora si uniscono per celebrare l’anno da record del gruppo. Come Elisa in rosa shocking che canta in “Da sola in the night” con TAKAGI & KETRA, Disco di platino, che si esibiscono come un gruppo di cari amici che si divertono, coinvolgendo tutti nell’energico successo dalle atmosfere anni ‘80.

Tante le sorprese in scaletta, fra cui “Maradona y Pelé”, l'ultimo travolgente singolo già certificato disco di platino che conta 20 milioni di stream su Spotify e 10,9 milioni di views del videoclip su YouTube. Il brano è stato scritto da Tommaso Paradiso insieme a Dario Faini e prodotto da Dardust (Dario Faini), anche lui ospite della serata.

In scaletta anche “Riccione” (Quadruplo disco di platino), “Felicità Puttana” (Triplo disco di platino), “Questa nostra stupida canzone d’amore” (triplo disco di platino), successi realizzati grazie alla collaborazione della band con Dardust, e poi “Luca lo stesso” (Disco di platino), canzone scritta col mitico Luca Carboni e Faini. La setlist del concerto vede anche il momento di “Stanza Singola”, singolo frutto della collaborazione artistica tra Tommaso Paradiso e Franco 126, e del singolo “Fine dell’estate”, in cui il gruppo è accompagnato dalla voce di Calcutta.

Insomma alla storica serata non manca proprio nessuno per omaggiare la band amatissima dal pubblico, che vanta ben 21 DISCHI DI PLATINO, 5 DISCHI D’ORO e 300 milioni di stream totali sul canale Spotify ufficiale… “La più bella serata della mia vita” conclude Tommaso Paradiso commosso tra gli applausi.