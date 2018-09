Striscia la Notizia - Affari vi mostra i camerini di Michelle Hunziker, Ezio Greggio, le veline e il Gabibbo

Striscia la Notizia ha acceso i motori in vista della nuova stagione tv ("La voce dell'inconsistenza") Si riparte il 24 settembre con la coppia Hunziker-Greggio (poi Iacchetti-Greggio, Ficarra e Picone e si chiude con Gerry Scotti-Michelle Hunziker: clicca qui per i dettagli) per una edizione che celebrerà il trentesimo anniversario della prima puntata (andata in onda il 7 novembre 1988). "Dobbiamo sempre proporre qualcosa di nuovo per rimanere in pista, abbiamo fatto +5% di share, è boom sui social: +47% sul sito, 48% su Facebook e 188% su Instagram", ha detto Antonio Ricci in avvio di conferenza stampa.

Aspettando l'inizio del programma Affaritaliani.it vi mostra le... stanze segrete di Striscia la Notizia, parafrasando Star Trek potremmo dire ... 'là dove nessuno era mai entrato prima'.

Ecco dunque i camerini delle star di Striscia la Notizia: da Michelle Hunziker a Ezio Greggio, passando per le veline (confermate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva) e chiudendo con il Gabibbo.

