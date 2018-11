Striscia la Notizia mi copia e mi uccide

Egregio Direttore,

sono Massimo Moletti presentatore e ideatore della trasmissione web Faccia d'artista. La trasmissione va da aprile 2018 e potrete vedere tutti i miei travestimenti. In questo periodo sta andando anche un promo di striscia la notizia, la popolare trasmissione delle reti del Biscione, dove potrete vedere che hanno preso leggermente spunto!!

Il fatto è che loro hanno più soldi e più potere e l'hanno reso grandioso. Io non ho avuto un'idea originale perché il circo e' il circo ma l'ho avuta prima di loro e con forze limitate e senza sbocchi eclatanti. E' il destino di Davide a dover soccombere contro Golia sempre e comunque e senza neanche poter far valere le proprie idee.

Forse e' solo una mia impressione o una mia copiatura postuma, ma il fatto che le idee se vengono da uno zero non valgono di più che un cerchio fatto col bicchiere, mi gia sempre di più. Potrei citare altre cose che i colossi del Biscione hanno preso in prestito da me, ma forse è il destino degli ultimi. La cosa più brutta è che per noi ragazzi nati negli anni 70, le tv e i settimanali del Biscione volevano dire meritocrazia e scoperta del talento e premio delle idee di tutti.