Striscia la Notizia riparte con Hunziker-Greggio. E Ricci sogna "il Gabibbo a Sanremo"

Striscia la Notizia riparte con Hunziker-Greggio, i conduttori della nuova stagione

"Striscia la Notizia", il tg satirico di Antonio Ricci tocca la 32esima edizione e riparte lunedì 23 settembre alle 20.35 su Canale 5 con Ezio Greggio e Michelle Hunziker al timone fino al 5 ottobre. Dal 7 ottobre all'Epifania arriverà Enzo Iacchetti (con Greggio). Poi il 7 gennaio toccherà Ficarra e Picone, mentre il finale di stagione sarà con Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Confermate le veline Sheila Gatta e Mikaela Neaze Silva per la terza stagione consecutiva. Il sottotitolo quest’anno è “La voce della Resilienza”.

Striscia la Notizia, Ricci sogna il Gabibbo... a Sanremo. Ballantini torna nei panni del premier Conte

“Quest’anno il Gabibbo canterà a Sanremo. Si esibirà nell’ultima serata. Ce lo deve Amadeus, se lo hanno scelto per condurre il festival è anche grazie a tutta l’attenzione che gli abbiamo riservato lo scorso anno”, dice Antonio Ricci nel corso della conferenza stampa. Sul Conte 2 non ha dubbi: "Ci darà molte gioie. Del resto dalla satira adesso non ne possiamo fare a meno, in qualche anno ci siamo detti 'ma no basta, hanno stancato sempre le stesse cose. Invece adesso è un momento di grande fermento". A proposito del premier Conte: confermata l'imitazione di Ballantini. "Noi abbiamo tifato per un Conte bis perché lo fa talmente bene che noi tifavamo per il Conte bis anche se sembrava impossibile", sottolinea Ricci. Valeria Graci che si calerà nei panni del ministro Paola De Micheli e della giovane Greta.

Striscia la Notizia, gli inviati e la nuova rubrica di Philippe Daverio

Nella 32° edizione di Striscia la Notizia debutteranno nuovi inviati e al loro fianco sono confermati alcuni dei volti storici come Valerio Staffelli, Jimmy Ghione, Moreno morello, Max Laudadio, Vittorio Brumotti, Stefania Petyx, Luca Abete. Striscia la Notizia avrà anche nuove rubriche, tra cui 'I musei aggratis', curata dal critico d'arte Philippe Daverio. "Spiegherà come si può andare in giro per l'Italia e vedere gratuitamente delle opere d'arte".

Striscia la Notizia, la sigla 'Tempacci'

La nuova sigla si intitola 'Tempacci'. "Sarà dedicata ai tempi che cambiano, infatti si chiamano Tempacci. Parlerà di ambiente e sostenibilità. L'invito è di piantare tante piante, come sostegno all'appello lanciato dal vescovo di Rieti per fare in modo che ci siano 60milioni di alberi in più entro breve termine. Questo non so se sarà possibile, ma bisogna provare a farla e noi l'appoggiamo".

Striscia la Notizia, boom sui social

Striscia la Notizia riporta forte di un successo nell'arena degli ascolti tv e non solo. Nell’ultima stagione sono cresciute le visualizzazioni sui social: il sito www.striscialanotizia.mediaset.it ha raggiunto più di 7,2 milioni di utenti unici. La pagina Facebook ufficiale è a quota 3,5 milioni di persone. Il profilo Instagram, seguito da più di 800.000 follower, ha 1,3 milioni di utenti. "I risultati dei social sono clamorosi: c'è stato un 40% in più rispetto allo scorso anno - sottolinea Antonio Ricci - Tutto questo ci provoca un notevole vantaggio rispetto ai programmi della Rai che sono molto seduti su questo. Un vantaggio che è già considerevole sui numeri normali: la nostra vittoria è essere predominanti sulla fascia 15-64 e quella è garantita sempre. Anche ieri, contro Amadeus, Paperissima ha avuto un grande vantaggio su quella fascia lì. Poi se vogliamo scrivere della guerra - quello vince, quello perde - va benissimo, ma i fatti sono questi: i dati ci danno sempre ragione. Non intendiamo avere una ragionissima, perché poi andiamo a rompere le scatole a Rete 4 e Italia 1: noi dobbiamo vincere, ma con giudizio, su quella fascia orario".