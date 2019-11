Subsonica feat, Achille Lauro: ecco 'Il mio DJ"

Da venerdì 8 novembre 2019 sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “IL MIO DJ”, il singolo dei Subsonica nella nuova versione realizzata con Achille Lauro, estratto da “Microchip Temporale” (Sony Music), album in uscita il 22 novembre.

La band rimette mano al brano più “dance” e giocoso di Microchip Emozionale per realizzarne una lettura urban, groovosa e molto attuale, che coinvolge anche Pierfunk, primo bassista del gruppo. Achille Lauro entra in scena con sapiente glamour vandalico e la festa finisce “in questura”.

A vent’anni dalla pubblicazione del disco che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, la band riavvolge il filo della storia. “Microchip Temporale” è una rielaborazione di “Microchip Emozionale” realizzato in complicità con 14 artisti che hanno, oggi per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: ACHILLE LAURO, COEZ, COMA_COSE & MAMAKASS, COSMO, ELISA, ENSI, FAST ANIMALS AND SLOW KIDS, GEMITAIZ, MOTTA, M¥SS KETA, NITRO, LO STATO SOCIALE e WILLIE PEYOTE.

L’album sarà disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes a partire da venerdì 8 novembre 2019.

Il nuovo lavoro è un regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato “Microchip Emozionale”, un disco che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica. Oggi “Microchip” viene completamente risuonato, rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena attuale.

Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente.

Il primo brano ad anticipare il disco è stato “Aurora Sogna” feat. Coma_Cose e Mamakass, in cui le voci e le parole dell’apprezzatissimo duo milanese offrono una rilettura che

arricchisce uno dei pezzi più amati dai fan dei Subsonica, regalando ad “Aurora” anche una voce femminile.

Qui la tracklist di “Microchip Temporale”:

1. BUNCIA 2019

2. SONDE feat. WILLIE PEYOTE

3. COLPO DI PISTOLA feat. NITRO

4. AURORA SOGNA feat. COMA_COSE & MAMAKASS

5. LASCIATI feat. ELISA

6. TUTTI I MIEI SBAGLI feat. MOTTA

7. LIBERI TUTTI feat. LO STATO SOCIALE

8. STRADE feat. COEZ

9. DISCO LABIRINTO feat. COSMO

10. IL MIO D.J. feat. ACHILLE LAURO

11. IL CIELO SU TORINO feat. ENSI

12. ALBE MECCANICHE feat. FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

13. DEPRE feat. M¥SS KETA

14. PERFEZIONE feat. GEMITAIZ

NOTE BIOGRAFICHE:

I Subsonica sono un gruppo rock elettronico italiano nato a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.

La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live.

Numerosi i premi e riconoscimenti avuti fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo.

Nella loro carriera hanno pubblicato 8 album in studio: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una nave in una foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, disco di inediti uscito il 12 ottobre 2018 a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani. Il 22 novembre 2019 i Subsonica pubblicheranno “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale” in collaborazione con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale italiano.