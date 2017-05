Suicida Romano Trevisani, ex chitarrista di Vasco e degli Stadio

Si è tolto la vita sparandosi alla testa il chitarrista bolognese Romano Trevisani, 54 anni, originario di San Lazzaro di Savena e conosciuto per le sue collaborazioni, dagli anni Ottanta, con Gianna Nannini, Loredana Bertè, Vasco Rossi, Eugenio Finardi, Andrea Mingardi e gli Stadio.

L'uomo si è esploso un colpo alla tempia verso le 17 all'interno della propria auto parcheggiata in via Da Palestrina, poco lontano dalla sua abitazione. Avrebbe utilizzato una 'scacciacani' modificata e non è morto subito.

Dopo l'allarme dato da alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, è stato portato all'ospedale Maggiore, dove è deceduto.

Per Trevisani, sofferente, era un periodo difficile. Lasciate alle spalle le collaborazioni professionali importanti, negli ultimi tempi aveva problemi economici, a quanto riferiscono gli inquirenti.

In casa ha lasciato un biglietto d'addio e un saluto agli amici del bar che frequentava in zona.