Tanta voglia di Teche Rai: la "Nostalgia" regna alla Tv pubblica... e privata

Il successo Rai dell'estate, quel Techetechetè che ha spopolato nei mesi caldi a costi irrisori e con grandi introiti per Viale Mazzini, riesumando tesori preziosi appartenenti allo sconfinato patrimonio del Servizio Pubblico RadioTelevisivo, ha fatto scuola.

L'operazione "Nostalgia", termine utilizzato espressamente dal direttore di Rai2 Carlo Freccero nella sua chiacchieratissima conferenza stampa, è ormai in atto non soltanto su Rai1, su Rai3 ad esempio con Blob, o sulla seconda rete, che pochi giorni fa ha fatto boom di ascolti con C'è Celentano, florilegio voluto da Freccero per celebrare le 81 candeline del Molleggiato e che s'inseriva nel filone di Adriano 80 voglia di te, tributo che il Techetechetè curato da Gianvito Lomaglio aveva mandato in onda su Rai1 l'anno scorso per festeggiare gli ottant'anni del ragazzo della Via Gluck.

Non soltanto le reti Rai, dicevamo, perché anche lo stesso Massimo Giletti nella puntata di domenica scorsa di Non è L'Arena ha pienamente attinto alle "Teche" per il suo omaggio allo stesso Celentano. Qualche mese fa, per fare un altro esempio, in una puntata di Domenica Live su Canale 5 dedicata a Iva Zanicchi erano state utilizzate immagini di una puntata, ancora, di Techetechetè che l'autore Massimiliano Canè aveva dedicato alla cantante di Zingara.

Insomma, pare proprio che né la Tv pubblica né tantomeno la Tv privata possano prescindere dal patrimonio culturale della Rai, e che basti cercare cum grano salis per trovare meraviglie da mille e una notte. Quanto all'operazione Nostalgia, sempre il buon Freccero ha annunciato un omaggio a Bernardo Bertolucci (che attingerà alla fonte Rai per reperire interviste e filmati di repertorio del genio recentemente scomparso) e un altro omaggio a Gianni Boncompagni, con l'aiuto di Renzo Arbore.

"Tagli, ritagli, frattaglie", siamo proprio in tema, che non si buttano mai e che permettono di preparare ottimi "piatti" con ingredienti già presenti in casa e, tutto sommato, a costo zero. E, per risparmiare tempo, c'i sono sempre le antologie già pronte di Techetechetè (che, ancor più della Settimana Enigmistica, vanta numerosi tentativi di imitazione), alle quali si può attingere più o meno sfacciatamente, profittando delle fatiche altrui...