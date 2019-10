Taylor Mega senza reggiseno su Instagram: “So che mi sogni la notte”

Taylor Mega senza reggiseno su Instagram: lo scatto sensuale per la fidanzata

Taylor Mega incanta quotidianamente i fan con scatti sensuali senza veli. Nell’ultimo post l’influencer lancia un messaggio bollente a qualcuno, probabilmente alla sua nuova fidanzata. Nella foto Taylor indossa una tuta rossa aperta e sotto non c’è il reggiseno.

Taylor Mega senza reggiseno su Instagram: negli ultimi mesi si è aperta ai fan rivelando anche la sua bisessualità-TAYLOR MEGA NEWS

Taylor Mega divide il pubblico. Se da un lato c’è chi la apprezza per la sua schiettezza e naturalmente per la sua bellezza mozzafiato, dall’altro c’è chi la critica incessantemente. Negli ultimi mesi l’influencer si è aperta ai fan confessando i problemi con la droga e i disturbi alimentari che ha dovuto affrontare e ha reso pubblica la sua bisessualità. Taylor Mega è ora fidanzata con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Inizialmente Taylor voleva mantenere segreta la relazione, ma i paparazzi di "Nuovo" avevano immortalato le due fidanzate durante un bacio appassionato in strada. In seguito alla pubblicazione delle immagini, Taylor e Giorgia sono dovute uscire allo scoperto.

Taylor Mega senza reggiseno su Instagram, scatto bollente per la fidanzata Giorgia Caldarulo: “So che mi sogni la notte”

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Taylor Mega indossa una tuta rossa con la felpa aperta. Ad attirare l’attenzione dei fan è il decolletè in vista. L’influencer infatti non indossa il reggiseno.

“So che mi sogni la notte” scrive Taylor nella didascalia. Il messaggio sarà diretto alla fidanzata Giorgia Caldarulo? Taylor e Giorgia ormai sono fidanzate ufficialmente ed appaiono felici insieme. Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, le due ragazze non si sono mai lasciate la mano e hanno affrontato insieme un acceso incontro con Erica Piamonte, ex concorrente del Grande Fratello, con la quale la Mega ha avuto una frequentazione, senza però mai definirsi fidanzata.

Taylor Mega senza reggiseno su Instagram: lo scatto hot ha diviso i fan

Come sempre accade quando Taylor Mega pubblica delle foto, anche questo scatto ha diviso i fan. Motli hanno apprezzato facendo complimenti per il suo fisico, altri invece hanno criticato pesantemente.

“No, fortunatamente non ho mai fatto incubi” ha scritto un tente, seguito da un altro con: “Saresti un incubo per Greta con tutta sta plastica”. Un altro ancora ha commentato: “Affatto, io dormo sereno. Ti invito a scendere di qualche gradino”.