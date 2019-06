Techetechetè: Ricchi e Poveri, Sarà Perché Vi Amiamo. Stasera su Rai1

Dopo una pausa di qualche giorno, e dopo i successi delle puntate dedicate a Fabrizio Frizzi, Massimo Troisi e quella celebrativa di Corrado che ha sbancato l'Auditel sabato pomeriggio scorso, ecco che Techetechetè torna nel suo consueto slot alle 20,30 su Rai1 con un omaggio tutto speciale dedicato a uno dei gruppi musicali italiani più amati di sempre, e non solo nel nostro Paese, i Ricchi e Poveri.

Nel corso della trasmissione ideata da Elisabetta Barduagni e curata da Gianvito Lomaglio, la popolarissima "Brunetta" Angela Brambati, Franco Gatti e Angelo Sotgiu saranno protagonisti di un revival in grande stile realizzato dall'autore Mauro Caporiccio. Non mancheranno ovviamente i filmati di repertorio relativi alla storica formazione che vedeva far parte del gruppo anche la bionda Marina Occhiena prima di lasciarlo per ragioni personali.

I Ricchi e Poveri sono attualmente il secondo gruppo italiano per numero di dischi venduti, subito dopo i Pooh, e stasera avremo modo di rivedere tanti loro successi fra i quali ovviamente Sarà Perché Ti Amo, la loro canzone più gettonata e che dà il titolo all'omaggio di Techetechetè di questa sera.

Appuntamento dunque questa sera alle 20,30 su Rai1 con I Ricchi e Poveri - Sarà Perché Vi Amiamo.