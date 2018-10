TEDUA - al via dal 31 Ottobre - MOWGLI WINTER TOUR

Dopo il grande successo della tournée estiva che ha registrato il tutto esaurito lungo la penisola italiana con quasi trenta date, il rapper Tedua è pronto a conquistare nuovamente il pubblico con il suo “Mowgli winter tour 2018”. Il giovane talento hip hop si prepara ad affrontare una lunga dimensione live di concerti che lo vedranno protagonista a partire dal 31 Ottobre per tutto l’inverno nei più importanti club italiani.

Tra le prime date confermate il Mowgli winter tour di Tedua partirà da Torino e Genola (Cn) il prossimo 31 Ottobre, per proseguire il 10 Novembre a Collesalvetti (Li), il 23 Novembre a Napoli, il 1 Dicembre a Milano, l 8 Dicembre aLugano, il 22 Dicembre a Nonantola (Mo), il 23 Dicembre a Forte dei Marmi (Lu), il 5 Gennaio a Marsala (Tp), il 12 Gennaio a Firenze e il 19 Gennaio a Modugno (Ba).

Conosciuto come uno dei più promettenti giovani della scena Trap italiana, Tedua conta quasi un milione di followers solo su Instagram. Il suo debutto avviene due anni fa, quando ha pubblicato “Orange country”, iniziando così a esplorare nuove sfumature della musica trap.

Durante le sue nuove performance live, il fenomeno rap genovese proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album d’inediti Mowgli (Sony Music), certificato disco di platino per aver venduto oltre 50 mila copie, senza dimenticare inoltre i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso artistico, consacrandolo come uno dei più rappresentativi personaggi del panorama hip hop italiano. Da “La legge del più forte”, brano che ha registrato quasi nove milioni di visualizzazioni su YouTube, a “Burnout” fino ad arrivare al nuovo singolo “Vertigini”, già certificato disco di platino e nel quale l’artista esprime tutta la sua urgenza comunicativa, oltre che il bisogno di ricordare ancora una volta il mondo da cui proviene, la strada. Ad accompagnare il Mowgli del rap italiano sul palco sarà come sempre Chris Nolan, produttore di tutte le 14 tracce contenute nel disco nonché uno tra i migliori producer della scena rap odierna.

Le prevendite per le nuove date del Mowgli tour sono disponibili su ticketone al seguente link https://bit.ly/2yu3UbT.

L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.

CALENDARIO DEL “MOWGLI WINTER TOUR 2018” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

31/10 TORINO, Wow Club

31/10 GENOLA (Cn), Dejavu

10/11 COLLESALVETTI (Li), Villa del Colle

23/11 NAPOLI, Duel

01/12 MILANO, Alcatraz

08/12 LUGANO, Be Lugano

22/12 NONANTOLA (Mo), Vox Club

23/12 FORTE DEI MARMI (Lu), La Capannina

05/01 MARSALA (Tp), Armony

12/01 FIRENZE, Viper

19/01 MODUGNO (Ba), Demodè

