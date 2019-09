Tele Iride, la tv toscana di qualità presenta i nuovi palinsesti 2019/2020

Riparte la stagione televisiva di tele Iride, la tv toscana di Barberino di Mugello fondata nel lontano 1976. Produce programmi di politica, cultura e sport. Attualmente trasmette sia in analogico che digitale terrestre e sul web dove è in grado di effettuare uno streaming che permette una visione in real-time. Non è soltanto un’emittente televisiva ma una vera e propria agenzia di comunicazione - TI communication – composta dal direttore direttore responsabile Marco Talluri, e uno staff giovane e dinamico composto da giornalisti, conduttori tecnici e operatori video. Il palinsesto 2019/2020 prenderà avvio lunedì 30 settembre con molte novità: Innanzitutto approderanno sul canale 96 due nomi celebri: il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara e la showgirl Eleonora Cortini. Il primo, con un nuovo format Grazie Assai, percorrerà i vicoli e le strade di Firenze, tra un lampredotto e una bistecca, per raccontare oe due più grandi passioni della città gigliata: il cibo e la Fiorentina. La seconda invece, con Firenze-Bologna, valicherà i confini toscani portando gli spettatori su un sentiero immaginario tra le trattorie tipiche dell’Appennino Tosco-Emiliano. Tante anche le riconferme, da Giacomo Guerrini che tornerà al Mercato Centrale di Firenze con La Tara, ad Andrea Vignolini e il suo Check-in, approfondimento di attualità e politica realizzato all’interno del’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze. Torneranno Alessio Poggioni con Telegram, finestra giornaliera sui principali fatti del giorno, e il telegiornale curato da Chiara Elci. Come sempre, ampio spazio allo sport, curato da Fabio Ferri con le sue news, e da format quali Ace di Camilla Bencini (programma sul volley femminile) e A come Azzurro di Giulia Meozzi che si occuperà delle vicende dell’Empoli FC. Infine gli approfondimenti culturali, come Rosso Rubino, Frazioni e Passeggiate nella Storia, oltre alle principali partite delle squadre fiorentine di volley, basket, rugby, football e tanto altro. Insomma, un mosaico ricchissimo, che come ogni anno si propone, nelle intenzioni del presidente Giancarlo Grossi e del direttore Marco Talluri, di offrire allo spettatore uno sguardo ampio e completo, sulla vita pulsante della città di Firenze e della sua provincia