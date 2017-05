The Rock alla Casa Bianca? THE ROCK Candidato presidente Usa dopo Trump



The Rock sta pensando di candidarsi a presidente degli Stati Uniti. Dwayne Johnson svela il clamoroso piano per il dopo Trump. Un attore alla Casa Bianca dopo Reagan?



THE ROCK presidente Stati Uniti? Dwayne Johnson vuole la Casa Bianca dopo Trump



Dwayne Johnson è pronto a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. L'ex wrestler e attore (star tra le altre cose con la saga di Fast And Furious) - conosciuto in tutto il mondo come THE ROCK - è convinto di poter essere il successore alla Casa Bianca nel 2020 dopo il mandato dell'attuale presidente Donald Trump.



The Rock alla Casa Bianca? THE ROCK: "Io candidato presidente Stati Uniti dopo Trump"

Dwayne Johnson, alias THE ROCK, ha svelato la notizia durante un'intervista a GQ: "Candidarmi? Sì, credo che sia una possibilità reale. Ho maturato questa idea circa un anno fa. Sentivo di dover essere sincero con me stesso, tornavo a casa e pensavo: Datemi il tempo per trovare la risposta giusta, voglio essere sicuro che sia una risposta vera e rispettosa".

The Rock alla Casa Bianca? THE ROCK sui primi 100 giorni di Trump da presidente Usa

Poi The Rock parla anche dei primi 100 giorni di Trump alla presidenza: "Ogni volta che inizi un nuovo lavoro, metti alla prova te stesso. Personalmente credo che sarei un presidente equilibrato. La leadership sarebbe importante. Consiste nell'assumersi delle responsabilità per tutti. La prima cosa che farei è affrontare le grandi tematiche. Al momento è difficile dire cosa pensi del suo operato e dire cosa avrei fatto se fossi stato al suo posto. Sicuramente mi piacerebbe vedere una migliore leadership. Ma questo malcontento, automaticamente mi fa capire che forse io avrei fatto meglio. I problemi sono di tutti e dobbiamo impegnarci per risolverli. Un buon leader non deve zittire la gente. Mi manca quell'aspetto lì. Bisogna capire perché non si è d'accordo e trovare una soluzione" conclude l'attore. Adx