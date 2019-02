The Voice 2019 torna su Rai2. Conduce Simona Ventura

Ritorna la musica e il grande show su Rai2: dalla prossima primavera andrà in onda la nuova edizione di “THE VOICE OF ITALY”, in una veste completamente rinnovata, spettacolare, a partire dalla conduzione che vedrà l’atteso ritorno in Rai di Simona Ventura.

“La ricerca è concentrata su talenti che con The Voice possano raggiungere il successo che meritano” – ha commentato la conduttrice – “Abbiamo bisogno di emozioni forti, voci che colpiscano cuore e pancia: abbiamo bisogno di voci che non si dimenticano, delle voci da sold out!”.

“The Voice of Italy” è un format Talpa Global, prodotto da Rai2 con Wavy, una unit di Fremantle.

Per partecipare come concorrente: le candidature devono essere inviate all’indirizzo thevoiceofitaly@rai.it . La mail dovrà essere completa di tutti i dati anagrafici, città di residenza, città di domicilio e recapito telefonico. I candidati dovranno allegare alla mail 2 tracce audio formato mp3 (due cover, una in italiano e una in inglese) e/o dei link a una o più performance canore. Il limite minimo di età per accedere alle selezioni è di 16 anni. Le selezioni sono aperte non solo ai solisti ma anche a formazioni vocali fino a tre elementi.