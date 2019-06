THE VOICE OF ITALY FINALE - CARMEN PIERRI IN “VERSO IL MARE” 9339

The Voice 2019 vince Carmen Pierri, Gigi D’Alessio ad Affari: "Un mix tra Giorgia ed Elisa"

“Ha vinto il pubblico, perché il pubblico ha votato Carmen. Io le ho solo dato la possibilità di salire sul palco. Sono contento di aver fatto questa scelta perché poi il pubblico l’ha premiata. Una grande responsabilità, parliamo di una ragazza di 16 anni, ma che è brava, brava, brava”. Gigi D'Alessio racconta ai microfoni di Affaritaliani.it la gioia per il trionfo di Carmen Pierri a The Voice of Italy 2019.

Una finale emozionante in cui ha trionfato la 16enne campana che ha portato sul palco il suo inedito 'Verso il mare'. Proprio Gigi D'Alessio ha ritirato il premio al posto di Carmen (per problemi di orario, in quanto minorenne, non poteva stare sul palco a quell'ora). La vincitrice ha un mostrato un talento cristallino. La sua passione per la musica è nata sin da quando a 6 anni partecipava a piccoli concorsi musicali di paese, dove già mostrava le sue doti vocali. A 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e si è appassionata alla musica soul e pop. Carmen Pierri ama molto cantare Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse, che apprezza dai testi delle sue canzoni, al look e al fatto che sia andata contro tutto e tutti grazie alla sua personalità.

Seconda a The Voice of Italy 2019 è stata Brenda Carolina Lawrence (team Guè Pequeno), al terzo posto Miriam Ayaba (team Elettra Lamborghini) e quarto classificato Dominique Chillé Diouf (in arte Diablo del team di Morgan).

“Ho notato subito la sua bravura, la sua tecnica. Questa ragazza ha iniziato un percorso e le auguro tutto il bene di questo mondo. Inutile dirvi l’emozione anche da parte mia, perché per la prima volta che salgo sul palco ad alzare un premio (sorride, ndr)", sottolinea Gigi D'Alessio ad Affari. "Non è manco per me, sono andato a sostituire una ragazza (ride, ndr)". E sottolinea: "Questo premio è suo, se lo è meritato. Mi sono commosso? Sì molto. E' la prima volta in 52 anni che sono arrivato primo in qualcosa. Ho vinto insieme a lei questa avventura. Sono felice e le auguro tutto il bene di questo mondo"

Cosa ti ha colpito di Carmen?

"La bravura. Lei ha voce. Siamo a The Voice, serviva la voce… l’ho trovata. Sono stato fortunato perché è stata lei a scegliere me. Poi durante il percorso ho capito che aveva una tecnica pazzesca, una forza di volontà che non è facile trovare in una ragazza di 16 anni... Trovare una ragazza di 16 anni già brava così, perché di solito ci vuole più tempo. Speriamo che non si perda nel percorso dei meandri dei discografici, del business della musica. Io continuerò a essere il suo coach anche telefonicamente”

Carmen ti ricorda qualche cantante in particolare?

"No assolutamente no. Lei ha tutto, è un mix tra Giorgia ed Elisa. Può fare tutte e due le cose. E quindi parliamo di due delle più belle voci del panorama artistico italiano ed internazionale”.

Il bilancio del coach Gigi d’Alessio a The Voice?

“Molto molto positivo. The Voice ha fatto venire fuori quello che sono. Oggi la gente mi chiede ‘c… ma suoni bene il pianoforte?’ Se ne sono accorti dopo 40 anni. ‘Però sai fare pure televisione?’. Beh ho fatto anche dei programmi in prima serata. The Voice a me ha fatto tanto bene”

THE VOICE OF ITALY 2019 CARMEN PIERRI TRIONFA IN FINALE. IL TESTO DI VERSO IL MARE

(AUTORI : MIRKO BRUNO , GIULIA MARIA CACI , LUCIANO QUARTUCCI)

Tu vuoi tutto e non dai niente, niente

Quando brucio tu sei assente, sempre

Io mi alzo e dico “basta!basta!”

Tu mi implori e gridi “aspetta,resta”

Non ti ascolto perchè

Già sono sulla strada che va verso il mare

Solo una valigia sul sedile accanto a me

Sembra di sentire sabbia sul pedale

Scusa se io non penso a te

Scusa se io non penso a te

Scusa se io non penso a te

Non cercarmi mai

Non telefonare ancora

Non mi troverai

Non mi puoi fermare

No no no

Non ti sento perchè

Già sono sulla strada che va verso il mare

Solo una valigia sul sedile accanto a me

Sembra di sentire sabbia sul pedale

Scusa se io non penso a te

Scusa se io non penso a te

Scusa se io non penso a te