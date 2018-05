THE VOICE OF ITALY 2018 - finalisti: ecco i 4 dopo la Battle

THE VOICE OF ITALY 2018

THE VOICE OF ITALY 2018 - Scelti i 4 finalisti dopo la Battle

THE VOICE OF ITALY 2018 ha decretato i 4 finalisti dopo la battle di giovedì sera. Sono Maryam Tancredi (Team Al Bano), Asia Sagripanti (Team Francesco Renga). Andrea Butturini (Team Cristina Scabbia) e Beatrice Pezzini (Team J-Ax). Ecco le loro schede.

THE VOICE OF ITALY 2018 - i 4 finalisti. MARYAM TANCREDI (Team Al Bano)

Maryam ha 19 anni, viene da Napoli e il suo sogno è vivere di musica. Ha imparato prima a cantare e poi a camminare. Da piccola, quando ancora doveva aggrapparsi ai tavoli per stare in piedi, allietava parenti e amici cantando. La musica è sempre stata la sua arma contro il pregiudizio e la troppa attenzione all’apparenza.

Canzone presentata alle Blind Auditions: È la mia vita (Al Bano)

Canzone presentata al Knock Out: Leave A Light On (Tom Walker) Canzone presentata alla Battle: Skyfall (Adele)

Inedito presentato alla finale: Una buona idea

THE VOICE OF ITALY 2018 - i 4 finalisti. ASIA SAGRIPANTI (Team Francesco Renga)

19 anni da Pordenone, Asia canta da quando aveva 7 anni. Ha vinto alcune borse di studio che l’hanno portata a esibirsi a Padova e a Milano. Cantare suonando la chitarra è un’esperienza che la fa sentire completa. Il suo più grande fan è il papà con il quale condivide l’avventura di The Voice dopo la scomparsa della mamma.

Canzone presentata alle Blind Auditions: Careless Whisper (George Michael)

Canzone presentata al Knock Out: Sweet Child O’Mine (Guns N’ Roses)

Canzone presentata alla Battle: Ciao (Vasco Rossi)

Inedito presentato alla finale: Gravità

THE VOICE OF ITALY 2018 - i 4 finalisti. ANDREA BUTTURINI (Team Cristina Scabbia)

23 anni, da Brescia. Studente alla Facoltà di Psicologia di Padova, Andrea è un ragazzo umile e riservato. Sale sul palco di The Voice per regalare un sorriso al padre che ha trascorso la sua vita a lavorare duramente nelle cave di marmo. Andrea nella musica insegue l’emozione pura: se canta, si dice soddisfatto solo quando sente il groppo in gola.

Canzone presentata alle Blind Auditions: Dentro Marylin (Afterhours)

Canzone presentata al Knock Out: Amore che vieni, amore che vai (Fabrizio De Andrè)

Canzone presentata alla Battle: Così sbagliato (Le Vibrazioni)

Inedito presentato alla finale: La risposta

THE VOICE OF ITALY 2018 - i 4 finalisti - BEATRICE PEZZINI (Team J-Ax)

Beatrice ha 20 anni e studia al Conservatorio canto jazz e pianoforte. È molto legata ai nonni con i quali è cresciuta e che l’hanno sempre incoraggiata a coltivare la sua passione per la musica. Sale sul palco di The Voice per mostrare a tutti il proprio talento.

Canzone presentata alle Blind Auditions: Nessun dolore (Lucio Battisti)

Canzone presentata al Knock Out: Beautiful (Christina Aguilera)

Canzone presentata alla Battle: I'll Be Missing You (Puff Daddy)

Inedito presentato alla finale: Arriverà l’estate