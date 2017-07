The Walking Dead tragedia sul set. Incidente mortale. THE WALKING DEAD SOSPESO



The Walking Dead lutto: è morto lo stuntman John Bernecker per un incidente durante le riprese di mercoledì.



Lincidente



La rete americana AMC ha sospeso le riprese in Georgia dell'ottava stagione di The Walking Dead. Il 33enne stuntman ha riportato gravi lesioni alla testa dopo essere precipitato da un'altezza di oltre sei metri. E' stato trasportato in elicottero all'Atlanta Medical Center e ricoverato in terapia intensiva, ma Bernecker è morto nelle scorse ore.



La carriera dello stuntman Bernecker



Bernecker era uno stuntman di lungo corso sul set di The Walking Dead e aveva costruito una carriera importante in tv e al cinema. Come serie tv aveva lavorato anche in Memphis Beat, True Detective, Scream Queens e 24: Legacy Tra i film era stato presente in Hunger Games, 22 Jump Street, Fantastic 4: I fantastici quattro, Logan: The Wolverine e Fast & Furious 8.



Le ore di dramma di attori e produttori



The Walking Dead vive dunque giorni di lutto. Subito dopo l'incidente di Bernecker gli attori e i produttori della serie tv di zombie avevano manifestato la loro ansia e il loro sostegno sui social. Lauren Cohan aveva chiesto ai fan di pregare per lui e per la sua famiglia, Gale Anne Hurd aveva scritto: "Stiamo tutti pregando per lui, la sua famiglia, i suoi amici e colleghi". AMC aveva fatto un comunicato "Ci rattrista comunicare che John Bernecker, uno stuntman di talento per The Walking Dead e numerosi altri show televisivi e film, abbia riportato gravi ferite in un tragico incidente sul set. È stato trasportato immediatamente in un ospedale di Atlanta e abbiamo fermato temporaneamente la produzione. John e la sua famiglia sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere".



Il lutto



The Walking Dead al momento è sospeso per lutto e non è chiaro quando la produzione dei nuovi episodi potrebbe ripartire, anche se per ora è confermato l'appuntamento di venerdì prossimo al Comic-Con di San Diego, cui prenderanno parte il cast e i produttori.