Tim, accordo storico: sul cellulare le Olimpiadi del 2018 e 2020

TIM entra nel mondo del grande sport grazie alla partnership siglata con Eurosport e Discovery Communications, per offrire ai propri clienti broadband, ulltrabroadband e mobile i principali eventi sportivi italiani e internazionali fino a tutto il 2020 inclusi i Giochi Olimpici, il Roland Garros, il Giro d'Italia e il Tour de France. I clienti TIM, potranno accedere direttamente dal decoder Timvision ai due canali tematici Eurosport 1 e Eurosport 2 e alla programmazione completa di tutte le dirette degli eventi sportivi proposti da Eurosport Player, tra cui i tornei del Grand Slam di Tennis (Australian Open, Roland Garros, US Open), i Campionati Mondiali FINA di Nuoto e IAAF di Atletica, l'EuroCup di Basket e tutte le discipline invernali. Inoltre sarà possibile seguire la programmazione di Eurosport dedicata al Ciclismo con oltre 300 ore live delle 21 tappe dei tre Grandi Tour (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta de Espana) oltre a tutte le altre principali Classiche del grande ciclismo internazionale. Con TIM si potrà assistere, gratuitamente per il primo anno, agli eventi di Eurosport Player più emozionanti e vivere un'esperienza multidimensionale e immersiva grazie alla modalità multicam e a contenuti aggiuntivi come news, highlights e short form. Una copertura completa, di ogni momento e da ogni angolazione.



La partnership strategica renderà disponibile ai clienti TIM attraverso Eurosport Player la visione dei prossimi Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 e quelli estivi di Tokyo 2020 - con oltre 4.000 ore di trasmissione - direttamente in mobilità e sullo schermo di casa, con il decoder Timvision. Con questa iniziativa TIM inaugura così la nuova sezione Sport di TIMVISION e sarà l'unico operatore in Italia ad offrire tutta la programmazione sportiva premium di Eurosport Player in bundle con i propri servizi di connettività ultraveloce a un prezzo esclusivo. L'accordo rafforza la strategia di TIM per la diffusione di servizi innovativi e conferma il suo ruolo di abilitatore tecnologico grazie alle reti ad altissima velocità, avvicinando sempre più famiglie ai contenuti premium per un intrattenimento di qualità. L'annuncio arriva contemporaneamente a quello che, sempre oggi, assegna a TIM il ruolo di ''Official Mobile Broadcaster'' in Italia per i Giochi Olimpici 2018-2020.