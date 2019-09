Timothy Moore: Lost At Sea, l'anteprima del nuovo singolo

Slow motion, panoramiche aeree, e un bianco e nero degno del compianto Maestro di fotografia Robert Frank. Questi gli elementi espressivi del videoclip di Lost At Sea (firmato da Jacopo Pietrucci) dell'artista italo-inglese Timothy Moore. Un viaggio tra landscape diversi, stagioni che si confondono, in un valzer di movimenti di camera. C'è la neve che cade uguale sugli scenari come sui personaggi, ci sono le montagne, così come c'è il mare del titolo, anche se, paradossalmente, solo per il tempo di una breve sequenza. Ma rivivendo i frame nella loro interezza, ci si rende conto che gli scenari en plein air che contraddistinguono la totalità delle immagini sono stati introdotti da una brevissima sequenza iniziale che avevamo dimenticato: una carrellata laterale che potremmo definire la soggettiva da un treno del metrò. E allora, forse abbiamo convissuto solo un sogno; frutto del volo di fantasia nato dalla mente di un viaggiatore metropolitano. Il singolo, con la produzione di Michele Tadini, anticipa l'uscita dell'album "Where Dreams Are Made" (OurTime Records/Believe) prevista worldwide il 14 ottobre.

TIMOTHY MOORE - LOST AT SEA. VIDEO