titolo Disney, arriva in Italia la nuova serie BIA

DISNEY "BIA": DAL 23 SETTEMBRE. NUOVA SERIE ORIGINALE TARGATA DISNEY CHANNEL

Ecco il primo trailer della serie: https://youtu.be/9P8dUcTJ5M4

Dopo il grande successo di Violetta e Soy Luna dal 23 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Disney Channel (Sky, canale 613) arriva in Italia BIA, nuova serie originale con un cast internazionale che racconta le storie e i sogni di un gruppo di teenager, tra musica, creatività e social network.

Prodotta in collaborazione con Disney Channel Europa, Middle East e Africa e girata a Buenos Aires, la serie segue le vicende di Bia Urquiza, una ragazza di 16 anni creativa, solare e piena di immaginazione, che esprime se stessa attraverso l’arte e il disegno. Insieme ai suoi amici vivrà nuove avventure, si innamorerà e imparerà ad affrontare gli ostacoli, ma anche a scoprire l’importanza e la bellezza della vita.

Fanno da sfondo alle vicende il “Fundom” e il “Laix” due network digitali rivali, molto diversi tra di loro. Il primo sarà un luogo di crescita ed espressione dei propri valori, informale e divertente, mentre il “Laix” avrà come obiettivo il successo e la fama a tutti i costi...

Una storia perfettamente bilanciata tra tematiche moderne ed emozionanti vicende familiari e relazionali, capaci fin da subito di creare un forte legame con il pubblico.

Particolarmente rilevante è anche la musica, che ne scandisce i momenti più importanti. 20 canzoni originali, infatti, fanno parte di una strepitosa colonna sonora, già disponibile in digitale per streaming e download.

La serie, diretta da Jorge Bechara e Daniel De Filippo e prodotta da Pegsa e Non Stop, ha un cast internazionale, con attori provenienti da tutto il mondo: la protagonista è interpretata dall’attrice brasiliana Isabela Souza e i suoi amici da attori spagnoli, messicani, argentini, colombiani e venezuelani. Fa parte del cast anche Giulia Guerrini, l’attrice italiana già nota ai fan di Disney Channel per la sua partecipazione a serie di successo come Alex & Co. e Monica Chef.



