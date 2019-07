TIVUSAT PER LA PRIMA VOLTA IN 4K UNA PROGRAMMAZIONE DEDICATA CON RAI 4K

Il canale Rai 4K rafforza la sua programmazione, andando oltre la consueta messa onda in simulcast di alcune delle migliori produzioni Rai: dalla fiction agli eventi sportivi, fino ai grandi speciali e alle serate di Alberto Angela.

Per la prima volta in Italia gli spettatori possono usufruire di una canale trasmesso interamente nella qualità 4K, con un loop che si ripete ogni 12 ore, arricchito da eventi programmati nel corso dell’anno.

Tra gli appuntamenti previsti dal 15 luglio: Il Barbiere di Siviglia, la Bohème, la Carmen, produzioni Rai ad hoc (Palermo Renaissance in collaborazione con Arté; Roma, Napoli, Venezia…in un crescendo rossiniano, per la regia di Lina Wertmuller; Donne e Dee di Sardegna, la Valle d’Aosta in tutte le sue espressioni, la montagna, le fiere, i forti, il Gran Paradiso). Prossimamente due grandi produzioni realizzate da Alberto Angela per la serie “Meraviglie”: Agrigento e Pisa.

Rai 4K è diffusa su tivùsat al canale 210 della piattaforma satellitare gratuita, grazie alla collaborazione con Eutelsat.