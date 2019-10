Tiziano Ferro e Marco Mengoni: resa pubblica una loro chat privata

Sono in molti a ritenere che tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni vi sia un rapporto burrascoso. Una chat privata, resa pubblica, dimostra però il contrario.

Tiziano Ferro pubblica una chat privata con Marco Mengoni: “Ah, ma qui giochiamo sporco”

Tiziano Ferro ha pubblicato nelle Instagram Stories lo screenshot di una chat privata con Marco Mengoni, suo collega. I due scherzano sull’immagine della locandina scelta per il tour di Mengoni. Nello scatto il cantante di Viterbo mette in mostra pettorali e muscoli delle braccia mentre si toglie la maglietta in mezzo al mare.

“Ah, ma qui giochiamo sporco” scrive Tiziano Ferro al collega, dopo avergli inviato l’immagine. Al commento segue inoltre un cuoricino.

Tiziano Ferro e Marco Mengoni: nella chat privata scherzano insieme

La risposta di Marco Mengoni non si è fatta attendere. Dopo una lunga risata, il cantante scrive “Sempre”. Tiziano poi replica “Amo!!!”.

Tiziano Ferro e Marco Mengoni: la chat privata scatena i fan

Lo screenshot della chat ha fatto il giro del web, scatenando i fan che chiedono a gran voce una collaborazione fra i due cantanti. “Ci rendiamo conto che Tiziano Ferro e Marco Mengoni si parlano su WhatsApp e ancora non hanno collaborato insieme?” scrive un utente, seguito da un altro "Se il mondo sta andando a rotoli è perché ancora non abbiamo avuto la collaborazione che meritiamo ovvero quella tra Marco Mengoni e Tiziano Ferro".