Tom Petty morto per overdose accidentale di farmaci

Il cantautore rock Tom Petty, deceduto lo scorso ottobre all'eta' di 66 anni, e' stato ucciso da un'overdose accidentale di farmaci che, assunti contemporaneamente, gli hanno provocato un arresto cardiaco. La moglie Ada e la figlia Adria hanno postato i risultati dell'autopsia sull'account Facebook della band del rocker, 'The Heartbreakers'. La famiglia ha reso note le informazioni per denunciare i pericoli di abuso dei farmaci oppioidi come il Fentanyl, cento volte piu' potente della morfina e che era stato alla base dell'overdose fatale a Prince nel 2016.

Tom Petty morto per overdose accidentale di farmaci - soffriva di enfisema e aveva un'anca rotta

Petty, soffriva di enfisema, aveva problemi alle ginocchia e un'anca rotta, ma cio' non gli impedi' di concludere il tour per celebrare i 40 anni della band. La famiglia ha spiegato che la situazione dell'anca, inizialmente fratturata, e' peggiorata durante il tour rompendosi completamente ed e' probabile che per l'insopportabile dolore Petty abbia assunto il mix di farmaci che si e' rivelato letale. Il problema dei farmaci oppioidi e' molto sentito negli Usa dove l'abuso e la dipendenza causati da prescrizioni sbagliate e insufficiente assistenza medica hanno portato un abbassamento dell'aspettativa di vita.