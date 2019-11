Tommaso Paradiso, singolo 'Non aver paura' è disco di platino

Martedì 5 novembre 2019 – “Non avere paura”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, è certificato disco di platino. Inoltre, il brano uscito su etichetta Island Records è presente nella Top 10 di tutte le classifiche: Airplay Earone, FIMI/Gfk oltre a Spotify, Apple Music, iTunes, e ha già superato 11 milioni di stream su Spotify.

L’inedito, scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Dardust, racconta le sensazioni che solo una relazione speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata in ogni momento, anche quando è notte, anche quando si è soli. Una dichiarazione d’amore in versi, dove le sonorità pop della ballad si uniscono al testo delineando immagini molto vivide grazie alla scrittura e ai tratti delicati della penna di Paradiso, autore fra i più stimati della scena musicale italiana.

Il singolo è accompagnato dal nuovo videoclip (https://www.youtube.com/watch?v=2CEM5g0u--Q), diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, che coinvolge un cast eccezionale composto da alcuni fra i nomi più significativi del panorama musicale nazionale, insieme ad altre personalità del cinema italiano e dello spettacolo. Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, Francesca Michielin, Jovanotti, Elisa, Enrico Vanzina, Isabella Ferrari, Francesco Mandelli, Tess Masazza, Frank Matano e Cristiano Caccamo si uniscono a Tommaso Paradiso per cantare, suonare e ballare insieme sulle note del nuovo brano, diventando i protagonisti della visione di una coppia di innamorati.

Il pezzo è la colonna sonora del trailer della seconda stagione di Baby, la serie originale italiana Netflix prodotta da Fabula Pictures, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 18 ottobre, che vede protagoniste le giovanissime Benedetta Porcaroli (Chiara) e Alice Pagani (Ludovica).

NOTE BIOGRAFICHE

Tommaso Paradiso è un cantautore, autore e musicista romano, nato a Roma il 25 giugno 1983. Cresce nel quartiere Prati della città, frequenta il liceo classico e, successivamente, si laurea in filosofia.

Nel 2009 fonda i Thegiornalisti insieme a Marco Primavera e Marco Antonio Musella, debuttando a settembre 2011 con l’album “Vol.1”, seguito qualche mese più tardi da “Vecchio” e nel 2014 da “Fuoricampo”. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione: è, infatti, coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 pubblica con i Thegiornalisti “Completamente Sold Out”, l’album certificato disco di platino, che conquista grandi consensi e riceve diversi premi, tra cui quelli

ottenuti ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards, oltre al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione del 2016.

Il 21 giugno 2017 esce “Riccione”, singolo che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il brano conquista anche il quarto disco di platino e diventa a pieno titolo il vero tormentone dell’estate 2017: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017.

Sempre nel 2017, Tommaso Paradiso collabora alla scrittura del singolo L’esercito del selfie, di Takagi&Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa, oltre ad essere coautore di alcuni tra i brani più popolari di quel periodo: Mi hai fatto fare tardi di Nina Zilli, Partiti adesso di Giusy Ferreri, Autunno di Noemi e Una vita che ti sogno di Gianni Morandi (2018). Il 2018 vede un nuovo sodalizio con Takagi e Ketra per il brano Da sola/In the Night, inciso con Elisa e il 21 settembre esce “LOVE”, album certificato platino che Tommaso Paradiso pubblica con i Thegiornalisti, a cui seguono un tour nei principali palazzetti italiani con oltre 250.000 presenze e un concerto evento al Circo Massimo di Roma (7 settembre 2019).

Dal 18 gennaio 2019 è fuori Stanza singola, title track del nuovo disco di Franco126, co-scritta e interpretata insieme all’artista, che torna a collaborare nuovamente con Takagi & Ketra per La luna e la gatta, insieme a Jovanotti e Calcutta. Con lo stesso Calcutta, Paradiso scrive Tequila e San Miguel per Loredana Bertè. Il 17 maggio 2019 Tommaso Paradiso pubblica con i Thegiornalisti Maradona y Pelé, il singolo uscito su etichetta Island Records e già certificato disco di platino che, nelle prime due settimane di luglio, occupa la posizione #1della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio. Dal 25 settembre 2019 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo brano Non avere paura (Island Records), già certificato disco di platino.