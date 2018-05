TORUK, Tour Arene del Cirque Du Soleil arriva a Milano

Ispirato al film campione d’incassi AVATAR di James Cameron, il nuovo show del Cirque du Soleil intitolato TORUK - Il primo volo arriva anche a Milano dal 14 al 17 febbraio dell’anno prossimo al Mediolanum Forum, con show il giovedì, il venerdì e il sabato alle ore 20.30 e la domenica alle ore 17.30.

I biglietti per gli show di Milano saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di venerdì 11 maggio 2018 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Gli iscritti al fanclub del Cirque du Soleil potranno accedere alla presale in anteprima da subito, mentre gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it potranno accedervi dalle ore 10.00 di mercoledì 9 maggio.

Lo show

Basato sul film di James Cameron AVATAR, TORUK - Il primo volo trasporterà il pubblico nel mondo di Pandora grazie ad una produzione spettacolare, in grado di trascinare gli spettatori in un’odissea attraverso un mondo nuovo di immaginazione, scoperta e possibilità.

Utilizzando immagini e proiezioni all’avanguardia, creature animate e una messa in scena accompagnata da musiche cinematografiche incalzanti, il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all’immaginario creato da James Cameron, ottenendo come risultato l’unione tra due visioni artistiche eccezionali in grado di catturare mente e cuore degli spettatori.

Questa esperienza live a 360° porta la firma dei registi e innovatori nel campo delle tecniche multimediali Michel Lemieux e Victor Pilon.

Lo spettacolo è un’ode all’esistenza simbiotica dei Na’vi’ con la Natura e al loro ‘credo’, basato sulla teoria che tutti gli esseri viventi siano in una qualche maniera interconnessi tra loro.

La storia è narrata da un cantastorie Na’vi ed è popolata da creature indimenticabili: TORUK - Il primo volo è un racconto mitologico ambientato centinaia di anni prima rispetto agli eventi mostrati nel film AVATAR, dunque prima dell’arrivo degli umani sul pianeta Pandora.

Quando una catastrofe naturale minaccia di distruggere il sacro Albero delle Anime, Ralu e Entu, due ragazzi Omatikaya in procinto di raggiungere la maggiore età, decidono coraggiosamente di risolvere la situazione. Dopo aver scoperto che Toruk è l’unico in grado di aiutarli e salvare l’Albero delle Anime, i due protagonisti partiranno assieme al loro nuovo amico Tsyal verso le vette delle Montagne Galleggianti per trovare il potentissimo predatore rosso e arancione che governa il cielo di Pandora. La profezia si compirà quando un’anima pura emergerà dai diversi clan per cavalcare Toruk per la prima volta e salvare la tribù Na’vi da un terribile destino.