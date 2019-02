Trava, il figlio di Travaglio stella del rap. Da Italia's Got Talent a...

Trava, il figlio di Travaglio stella del rap. Da Scherzi a Parte a Italia's Got Talent

Il figlio di Marco Travaglio? E' una stella del rap. Nome d'arte, Trava, il giovane cantante ha partecipato a Italia’s Got Talent su Sky, riscuotendo anche un buon successo per quanto concerne le visualizzazioni su youtube delle sue performance e in passato è comparso con il padre in una puntata di Scherzi a parte (fece credere al padre che avrebbe partecipato al Grande Fratello).

Perché il rap? «L’ho conosciuto grazie a mio cugino che mi passava i dischi di Fabri Fibra e dei Club Dogo. Ma è da quando ho 4 anni che vivo davanti allo stereo. Ascoltavo Baglioni, De Gregori, De Andrè, i dischi di mio padre», ha detto di recente a Vanity Fair. Travaglio ama la musica? «Scherza? Sa a memoria tutto Renato Zero e Battiato». E dopo la scoperta del rap... «Ho iniziato a scrivere. E sono arrivato a collaborare con Fabri Fibra (ha ballato nel video di Tranne me, ndr), che mi ha detto di metterci più impegno». Tra l'altro Marco Travaglio appoggia la carriera del figlio. «Si è gasato da morire, mi ha detto di metterci tutto me stesso».

Trava, Alessandro Sortino smentisce che sarà autore della siglia di Popolo Sovrano su Rai 2

In queste ore si è anche parlato di Alessandro Travaglio prossimo autore della sigla del programma “Popolo Sovrano” su Rai 2. In realtà Carlo Freccero, direttore di Rai 2, non avrebbe infatti dato l’ok a Trava. La sigla di “Povera Patria” non sarà affidata a lui. Smentendo indiscrezioni di stampa lo dice all’Agi Alessandro Sortino, conduttore del programma che debutterà su Rai 2 il 14 febbraio: “La sigla non sarà sicuramente quella. Ci sto lavorando io, con due opzioni: il brano di un gruppo rock degli anni Settanta e quello di un gruppo rock degli anni Ottanta”.

TRAVA, IL FIGLIO DI MARCO TRAVAGLIO A ITALIA'S GOT TALENT. VIDEO