Trono di Spade addio, è ufficiale: nel 2019 l'ultima stagione

I rumor sono stati confermati: i fanatici di "Il Trono di Spade" dovranno aspettare l'anno prossimo per vedere la nuova e ultima stagione della popolarissima serie televisiva americana in onda su HBO. "'Game of Thrones' ritornera' con i suoi sei episodi dell'ottava stagione nel 2019", ha annunciato il network su Twitter.

Ci vorra' quindi l'arrivo del prossimo inverno per sapere come andra' a finire la lotta per la conquista del trono. Le menti pensanti dietro la trama saranno ancora David Benioff e D.B. Weiss.

Non c'e' ancora una data precisa, quello che e' certo e' che la produzione avra' tutto il tempo a disposizione per allettare i suoi fan con numerosi dettagli sul gran finale di una delle saghe televisive piu' amate di tutti i tempi, il cui esordio risale ormai al 2011 e che dalla prima stagione fino a oggi, ha sempre registrato record di telespettatori.