Trump, tweet sessista contro la conduttrice tv e giornalista Mika Brzezinski

Trump, tweet sessista contro la conduttrice tv Mika Brzezinski



"Ho sentito che Morning Joe con i suoi bassi ascolti parla male di me. Difatti non lo guardo più. Allora come mai Mika, una matta con basso quoziente intellettivo, insieme a quell'altro psicopatico di Joe, vennero da me a Mar-a-Lago per tre sere di seguito intorno a Capodanno e insistettero per stare lì con me? Lei sanguinava tremendamente in seguito ad un lifting del viso. Gli dissi di no!". I tweet di Donald Trump contro la conduttrice tv Mika Brzezinski provocano un tornado di polemiche negli Stati Uniti.

Trump, tweet sessista contro la conduttrice tv - Mika Brzezinski, figlia di Jimmy Carter

Mika Brzezinski è la figlia di Zbigniew, consigliere di Jimmy Carter per la sicurezza nazionale morto di recente. Trump l'ha messa sotto attacco per servizi poco graditi andati in onda su "Morning Joe", il popolare programma della Msnbc condotto da Mika appunto e Joe Scarborough.

Trump, tweet sessista contro la conduttrice tv - La replica di Mika Brzezinski

Mika Brzezinski ha risposto a Donald Trump su Twitter postando una foto di una scatola di cereali con la scritta "Fatto per le mie piccole mani", alludendo alle "mani piccole" di Trump che, secondo Marco Rubio (avversario del presidente Usa alle primarie), denotavano la scarsa virilità di "The Donald".



Trump, tweet sessista contro la conduttrice tv Mika Brzezinski - La Casa Bianca rilancia



La Casa Bianca difende i tweet del presidente Donald Trump con i quali ha duramente attaccato due anchor televisivi. "Non penso" che abbia esagerato, ha detto la vice portavoce Sarah Huckabee Sanders. Trump "e' un lottatore, risponde al fuoco con il fuoco". Il miliardario ha chiamato "pazza" e "psicopatico" rispettivamente Mika Brzezinski e Joe Scarborough, conduttori dello show del mattino di Msnbc. Della giornalista ha anche detto che ha un basso quoziente di intelligenza e che l'ha vista "terribilmente sanguinante" per un lifting facciale. "Il presidente e' stato attaccato senza pieta' su questioni personali e ha chiarito che se viene attaccato reagisce", e' stata la difesa della Casa Bianca.