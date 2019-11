Tv, Lucarelli contro Chef Rubio: "Dice cose orrende, io ne so qualcosa"

''La militanza e il perbenismo non c'entrano nulla. È uno che dice cose orrende con un linguaggio orrendo. E io ne so qualcosa''. Selvaggia Lucarelli interviene su Twitter nel 'dibattito social' relativo al licenziamento di Chef RUBIO da parte di Discovery, mostrando di condividere pienamente la scelta del canale. La giornalista ha espresso la propria opinione rispondendo al post del giornalista del Corriere della Sera Renato Franco, che osservava come l'uscita di Chef RUBIO ''può far comunque piacere perché i suoi tweet militanti possono dare fastidio a quel perbenismo che è uno dei pilastri fondanti della tv''. La Lucarelli però non ci sta, e accompagna il suo commento con il link ad un articolo che riporta proprio una delle ''uscite'' infelici dello chef. Sta cosa che non gliel'ho dato nun je va giù'', diceva qualche tempo fa Chef RUBIO riferito a Selvaggia.