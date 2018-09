TV8, Alda D’Eusanio conduce "Vite da copertina". La verità su...

La famosa giornalista e conduttrice Alda D’Eusanio – dal 1° ottobre su TV8 (tasto 8 del telecomando) – è il volto della nuova stagione completamente rinnovata di Vite da copertina – Tutta la verità su…

A lei è affidato il compito di guidare il telespettatore nel cuore delle vicende dei personaggi che hanno segnato la storia dello spettacolo e non solo. La produzione originale – in onda dal lunedì al venerdì alle ore 17.45 – alterna le storie di rivalità nel mondo dello spettacolo italiano – da Selvaggia Lucarelli vs Alba Parietti, a Barbara D’Urso vs Federica Panicucci, fino a Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe – a quelle dal respiro internazionale, come tra Meghan Markle e Kate Middelton o tra Jennifer Aniston e Angelina Jolie. Il venerdì, invece, è dedicato alle classifiche: dalle star internazionali che, arrivate al culmine del successo, si sono trovate a cadere rovinosamente come Elton John e i suoi guai finanziari, al crollo della carriera di pugile di Mike Tyson tra bancarotta e droga. O, viceversa è l’occasione per raccontare quelle star che sono riuscite a riscattarsi dalla povertà o da un passato difficile fino ad avere una carriera meravigliosa come Jennifer Lopez e Oprah Winfrey.

Non manca anche un episodio sulle principesse tristi della storia o un’incursione nel mondo dei bomber sciupafemmine, fino uno sguardo alle storie di quei vip che sono riusciti a fuggire da una setta, dopo esserne stati vittime per anni.

Nel programma Alda D’Eusanio può contare anche sul contributo di esperti provenienti dal mondo della comunicazione, della moda e non solo: i giornalisti Alessio Viola e Barbara Tarricone e l'avvocato Alessandro Simeone.