TV8, arriva Enrica Bonaccorti a settembre

AL VIA LA NUOVA PRODUZIONE

HO QUALCOSA DA DIRTI

CONDUCE

ENRICA BONACCORTI

UN GRANDE RITORNO PER UNO DEI VOLTI

PIÚ AMATI DELLA TV

TV8 mette in cantiere una nuova produzione originale, in arrivo a settembre in prima tv assoluta: HO QUALCOSA DA DIRTI. Il canale rafforza la proposta del pomeriggio con una delle conduttrici più amate della tv italiana, Enrica Bonaccorti, che torna così dopo tanti anni al timone di un programma quotidiano.

Questo nuovo programma racconta piccoli e grandi segreti dei protagonisti delle puntate, persone che non sono mai riuscite a dire qualcosa di importante a qualcuno.