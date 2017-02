Umberto e Rudy Smaila eccezionalmente a Villa Renoir

Umberto Smaila

A partire dal 24 febbraio – e fino al 31 marzo - tutti i venerdì la celebrata location di Villa ReNoir di Cerro Maggiore (Milano), con gli spettacoli di live music di Umberto Smaila (24 febbraio; 17, 24 e 31 marzo) e di suo figlio Rudy (3 e 10 marzo), si trasformerà a tutti gli effetti in uno Smaila’s, l’ormai consolidato “marchio di famiglia” che ha dato il nome a prestigiosi locali ed eventi della notte sparsi lungo tutta la penisola fin dal 1999, quando da Poltu Quatu (Sardegna) Umberto Smaila rilanciò con enorme (e duraturo) successo gli show musicali dal vivo.

Umberto e Rudy Smaila riempiranno le serate del ReNoir Restaurant con la loro travolgente band: sei grandi e spettacolari appuntamenti di puro intrattenimento che trascineranno gli ospiti in una festa coinvolgente che, come di consueto, attraverserà gli anni più gloriosi della musica italiana e straniera con i brani più avvincenti del loro vasto repertorio (che comprende oltre 800 composizioni di ogni genere).

Gli spettacoli, nel format confezionato da ReNoir, comprenderanno un ricco buffet con aperitivo (apericena & spettacolo) o una cena con tavolo riservato (cena privilege) per godere dello show senza perdersi una nota e per proseguire fino a notte fonda con tanta altra musica in una location imponente e suggestiva, che si sviluppa su 7.000 metri quadrati complessivi, che includono la Villa (1.000 mq), un complesso d’acqua (600 mq) e il giardino (2.500 mq).