Un palco per due, freestyle Battle: Rocco Hunt vs Davide Van De Sfroos

Il 24 settembre alle ore 23.05

l’ultima puntata su Rai2

UN PALCO PER DUE

Grandi nomi della musica leggera italiana

si mettono in gioco

Protagonisti della puntata finale

ROCCO HUNT e VAN DE SFROOS

Conducono

Carolina Rey e Lorenzo Baglioni

Martedì 24 settembre, alle ore 23.05 su Rai2, andrà in onda la quarta e ultima puntata di Un palco per Due, il nuovo programma di Rai2 dedicato alla musica leggera italiana.

Un “concerto al buio” e due personaggi molto diversi tra loro sono gli ingredienti principali dello show, in cui i protagonisti si raccontano e affrontano insieme una sfida, riducendo così le loro distanze di stile, genere musicale ed età, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo inedito.

Mai come nella puntata finale lo “scontro” è così sentito: i due protagonisti, infatti, porteranno sul palco l’eterna competizione tra Sud e Nord. Rocco Hunt, rapper napoletano, e Van De Sfroos, cantautore comasco, portavoce del dialetto laghée, si incontreranno per cantare insieme, dando vita ad una serata live inedita, sorprendente e irripetibile, dove non mancheranno delle sorprese…

I due condivideranno il linguaggio universale della musica, appianando le divergenze e diventando music brothers. Come in ogni puntata di Un Palco per Due, gli artisti si metteranno completamente in gioco, accettando di dividere il palco con il “collega” che rimarrà misterioso fino all’arrivo in location.

A guidare i due cantanti nella scelta della scelta dei brani da inserire in scaletta e a motivarli prima della performance live saranno Carolina Rey, già volto di Rai Gulp e Lorenzo Baglioni che ha all’attivo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte.

Ogni cantante sarà prelevato dai conduttori e accompagnato a bordo di due diverse Fiat 500X fino al locale in cui si svolgerà il concerto, senza conoscere quindi l’identità del collega che incontrerà e con il quale, dopo pochi ma intensi minuti di prove, condividerà il palco.

Durante il viaggio, mantenendo sempre l’anonimato, i due cantanti si scambieranno messaggi per programmare la scaletta della serata, mentre nel locale una band, in base alle loro scelte, inizierà ad arrangiare i duetti.

Ciascuno dei protagonisti sceglieranno sia un “cavallo di battaglia” tratto dal proprio repertorio (Nu juorno buono per Rocco Hunt, Il duello per Van De Sfroos), che una cover particolarmente amata da proporre all’altro e da eseguire insieme, in duetto (Tu vuò fà l'americano di Renato Carosone per Rocco Hunt e Redemption song di Bob Marley per Van De Sfroos).

Un palco per due è un branded content firmato da Showlab (società del gruppo Prodea) e Twister prodotto in collaborazione con Fiat, Lavazza e Rai Pubblicità. Il programma è nato da un’idea di Maurizio Monti e prodotto da Giovanni Amico per Twister e Daniele Petirro per Showlab con la consulenza musicale del maestro Valeriano Chiaravalle.