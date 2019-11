“Un rapper mi ha fatto una proposta choc”: a Storie italiane rompe il silenzio Miss Europa

“Un famoso rapper mi ha offerto lavoro in cambio di sesso. Voleva farlo mentre il suo gatto ci guardava”. Il racconto di Miss Europa Giulia Ragazzini, nel salotto tv di Eleonora Daniele, è choc. E lascia tutti senza fiato.

“Ho deciso di non denunciare perché all’inizio non l’ho detto a nessuno, poi ho iniziato a scherzarci sopra e l’ho presa come una cosa frivola a cui non pensarci troppo. Lui poi ha continuato, mi ha fatto chiamare da un’altra persona e mi ha detto che se avessi raccontato questa cosa mi avrebbe rovinata. Aveva paura che uscisse il suo nome”, dice la miss Europa. Ma la conduttrice incalza la Ragazzini: “Devi denunciare. La prossima settimana ti inviterò e spero che verrai con la denuncia in mano”.

Ma intanto in Rete sembra che sia scoppiata la caccia al rapper col gatto. Chi sarà mai? Mistero. Al fianco della miss romana c’è Carmen Di Pietro che ha rivelato di aver denunciato uno stalker che la perseguita da mesi con messaggi indecenti.