'UNA VITA' anticipazioni gennaio 2020 choc: Celia è incinta, ma muore il…

UNA VITA, anticipazioni clamorose: tantissimi colpi di scena in arrivo. Celia è incinta ma abortisce

Continuano le storie dei protagonisti di Una Vita, la soap opera di canale 5 ideata da Aurora Guerra, la stessa autrice de Il Segreto, che appassiona milioni di telespettatori. Il 2020 regalerà tantissimi colpi di scena che riguarderanno tutte le principali coppie, da Celia (Ines Aldea ) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) a Lolita e Antonito, a Trinidad e Ramon, a Lucia Alvarado e Samuel, ma non solo. Casilda giocherà un ruolo chiave per una di queste.

Ecco dunque le anticipazioni clamorose delle puntate che andranno in onda a gennaio 2020, iniziando dalla storia di Celia e Felipe.

Celia è incinta, ma dopo averlo rivelato a Felipe perde il bambino…lo sviluppo è drammatico. UNA VITA ANTICIPAZIONI GENNAIO 2020

Nelle puntate che andranno in onda a gennaio la dolce Celia scoprirà di essere incinta. Prima di condividere l’inaspettata gioia con il marito Felipe, deciderà di rivelare la lieta notizia alla sua amica Trini. Si aprirà così un nuovo capitolo nelle storie di Acacias 38, ma non avrà un buon fine.

Celia inizia a stare male e si fa visitare dal medico che le annuncia la gravidanza

Durante le festività natalizie Celia riuscirà finalmente a riprendersi dall’influenza dovuta all’epidemia portata dagli abitanti dell’Hoyo. Tuttavia la moglie di Alvarez Hermoso ricomincerà a stare male. Accuserà improvvisi ed insoliti malori che ricondurrà alla stanchezza dovuta alla fatica per il negozio di tinte per capelli. Il malessere diventerà sempre più insistente obbligandola ad andare dal medico. Durante la visita, il dottor Quilles le annuncerà la gravidanza. Celia sarà contentissima di essere incinta, dopo tutta la sofferenza passata per i precedenti aborti, in seguito ai quali aveva deciso di adottare Tano.

Una vita anticipazioni: Celia è incinta e lo rivela a Trini e Lucia

La donna non rivelerà subito a Felipe di essere incinta. Il marito in quel periodo sarà peraltro assente da Acacias per lavoro. Celia avrà infatti paura di perdere nuovamente il bambino che porta in grembo, visti i precedenti aborti, a causa dei quali aveva anche perso la ragione per qualche tempo. Non riuscirà però a mantenere il segreto a lungo e presa dalla gioia, lo racconterà prima alle amiche Trini e Lucia.

Acacias 38 è pieno di pettegoli, prima fra tutte Rosina, ma le due donne promettono di non rivelare a nessuno questo dolce segreto, almeno fino a quando non lo saprà anche Felipe.

La storyline avrà però uno sviluppo triste e inquietante, che rigetterà Celia nello sconforto più totale.

Una vita, anticipazioni puntate di gennaio: Celia abortisce “per colpa” di Trini

Il seguito della storia di Celia e Felipe avrà uno sviluppo molto triste, che rovinerà non solo le loro vite ma anche quelle di alcuni amici molto stretti. Nel dramma che vivrà la coppia, avrà un ruolo chiave Trinidad.

Quando la Alvarez Hermoso rivelerà al marito la gravidanza, ai due sembrerà di vivere un sogno. Purtroppo però la loro felicità durerà poco. Un giorno infatti, mentre Celia e Trini vanno a fare compere, la Palacios accuserà dei dolori. La madre di Tano correrà a cercare aiuto, ma al suo ritorno avrà uno svenimento. La moglie di Ramon riuscirà a far trasportare l’amica in ospedale, ma non sarà sufficiente. Celia perderà il bambino e al suo risveglio riceverà la brutta notizia.

Celia perde il bambino, Felipe litiga con Ramon accusando Trini

A causa della dinamica che ha portato Celia a perdere il bambino, Felipe non riuscirà a trattenere la rabbia verso i Palacios. Se la prenderà con Trini e avrà una brutta discussione con Ramon che difenderà la moglie. Trinidad inizierà a sentirsi in colpa per quanto accaduto all’amica.

La storyline di questo nuovo capitolo riguardante Celia e Felipe non finirà qui. La coppia non potrà vivere il grande sogno di diventare genitori e questo la getterà nello sconforto. Per il grande dolore, la donna perderà nuovamente la ragione e diventerà un pericolo per gli abitanti di Acacias 38. Il pericolo riguarderà soprattutto Trini e la piccola che nascerà. Le puntate successive saranno incentrate sulle “follie” di Celia che influenzeranno le trame di Una Vita. Le preoccupanti intenzioni della moglie di Felipe riguarderanno soprattutto la piccola Milagros che Trini darà alla luce.

Non mancheranno nuovi colpi di scena che faranno stare tutti con il fiato sospeso.