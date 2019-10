Unicef Innocenti Film Festival, al cinema La Compagnia la prima edizione

Sono in totale 32 i film provenienti da tutto il mondo, con due anteprime mondiali, il lungometraggio Anbessa, di Mo Scarpelli e il corto The Mattress, di Neo Monyamane e ospiti internazionali provenienti da tutto il mondo. La prima edizione di Unicef Innocenti Film Festival (UIFF), si terrà al Cinema La Compagnia di Firenze dal 25 al 27 ottobre prossimi, promosso dal Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) e realizzato dal Centro di Ricerca Unicef di Firenze, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e Istituto Degli Innocenti e con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Il programma del Festival esplora il tema dell'infanzia nel mondo, attraverso la proiezione di 32 opere, tra lungometraggi, documentari, corti e film d'animazione, provenienti da 28 paesi. La manifestazione celebra tre ricorrenze: i trent'anni della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989; il trentennale del Centro di Ricerca Unicef (Unicef Office of Research - Innocenti), attivo a Firenze dal 1989; i 600 anni della fondazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, la storica istituzione fiorentina dove iln centro di ricerca UNICEF è ospitato. Il festival dal titolo “Diventare grandi. Storie da tutto il mondo” propone una selezione delle migliori narrazioni cinematografiche sull’infanzia, nelle diverse parti del mondo, ad opera di giovani cineasti: l'età media dei registi che presentano le loro opere è di 29 anni, mentre due sono i film d'animazione realizzati da registi sedicenni: Our Reality is Happy e Sincerely Anthony.

Il nuovo festival del cinema ha ricevuto un'accoglienza entusiastica negli ambienti cinematografici di tutto il mondo, con titoli giunti da oltre 100 paesi. Tutti i film saranno proiettati in lingua originale, con sottotitoli in inglese e italiano, e la partecipazione alle proiezioni sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Il film Anbessa, girato in Etiopia e diretto dall'americana Mo Scarpelli, sarà presentato in anteprima italiana all'Unicef Innocenti Film Festival, dopo essere stato già selezionato da alcuni dei principali festival internazionali, tra cui la Berlinale 2019. In programma anche l’anteprima mondiale del cortometraggio sudafricano The Mattress, diretto da Neo Monyamane, insieme a molte altre anteprime italiane ed europee. Alla fine delle proiezioni serali, si terranno le sessioni “A tu per tu col regista”, moderate dalla giornalista Annalisa Bugliani di Sky Italia, che vedranno la partecipazione di numerosi ospiti provenienti da diverse parti del mondo. Ospiti d’onore del festival Enzo d’Alò regista di film d’animazione e Giovanni Veronesi, sceneggiatore e regista. " L'infanzia è un tema globale su cui il cinema ritorna continuamente, permettendo al pubblico di richiamare alla memoria i propri ricordi ", afferma Priscilla Idele, Direttrice ad interim del Centro di Ricerca Unicef. "I diritti dei bambini sono universali e si applicano a tutti nel mondo. Tuttavia le esperienze dell'infanzia possono essere anche molto diverse e questo è il messaggio che ritroviamo nella selezione di film in programma". “Il tema dell'infanzia è universale ed è compito di ogni paese tutelarne i diritti, affinché ognuno possa vivere i primi anni di vita in modo positivo, per quanto riguarda la crescita fisica, intellettuale, sociale, affettiva “ afferma Monica Barni, vicepresidente e assessore alla Cultura della Regione Toscana. “Troppo spesso, purtroppo, non ci sono le condizioni affinché questo si verifichi, sia nei paesi che versano in pessime condizioni economiche, dove si parla di infanzia negata, sia nel ricco Occidente, nel quale esiste il rischio di perdere i valori del vivere sociale e tendere ad una involuzione nei rapporti, che genera solitudine nei bambini, pur vivendo nell'era di Internet e della globalizzazione. Sono tante e diverse le condizioni dell'infanzia nel mondo: il racconto delle molteplici voci su questo tema, da prospettive che provengono dai vari paesi, è al centro di Unicef Innocenti Film Festival. A partire dai film in programma, il festival favorisce un confronto e una riflessione sulle condizioni e le problematiche dell'infanzia, i cui contenuti sono fondamentali per ogni società che punta allo sviluppo del proprio tessuto sociale. Da queste premesse nasce l'interesse e il sostegno che Regione Toscana dà a Unicef Innocenti Film Festival, quest'anno alla prima edizione, con l'auspicio che possa diventare un laboratorio di idee e riflessioni anche per i prossimi anni”. “Un festival importante, che appoggiamo con forza, perché affronta un tema come quello dell’infanzia su cui c’è ancora molto da lavorare.” ha detto Sara Funaro, assessore ai diritti e pari opportunità del Comune di Firenze: “Sensibilizzare sull’importanza dei diritti dei bambini serve ad accendere i riflettori su quelle realtà dove troppo spesso i diritti dei bambini e delle bambine non vengono rispettati e per non abbassare la guardia anche da noi dove esistono ancora troppe storie di diritti all’infanzia violati”. “La storia dell’Istituto degli Innocenti è da sempre caratterizzata dal connubio ‘bellezza’-’accoglienza’: la bellezza della sua sede storica progettata da Filippo Brunelleschi e l’accoglienza garantita ai quasi cinquecentomila bambini che sono stati ospiti dell’Istituto in questi 6 secoli” dice il Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti Giovanni Palumbo. Tutte le info e programma www.uiff.org