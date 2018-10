Uomini e donne in lutto: Rocco di Perna si è suicidato

Lutto in casa "Uomini e donne". Rocco Di Perna, 78enne ex concorrente del trono over, si è tolto la vita a Foggia, lanciandosi dalla finestra del suo appartamento al terzo piano. Trasportato in ospedale è morto per le gravi ferite riportate. A dare la tragica notizia è stato l’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi e suo amico Giuliano Giuliani. Ignote le cause che lo hanno portato al gesto estremo.