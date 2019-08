Uomini e Donne: ecco le nuove troniste di settembre 2019-UOMINI E DONNE NEWS

Uomini e Donne, nuove troniste settembre 2019-UOMINI E DONNE NEWS

Manca poco all’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne”. Il seguitissimo programma di Maria De Filippi ricomincerà lunedì 16 settembre su canale 5. Ecco le nuove troniste che cercheranno l’amore sul trono rosso.

Uomini e Donne, nuove troniste 2019: si chiamano Sara e Giulia

Le nuove troniste di Uomini e Donne si chiamano Sara e Giulia. Sara ha quasi 22 anni, viene da Modena e fa la barista. Giulia ha 27 anni, è di Roma ed è una studentessa universitaria.

Uomini e Donne, nuove troniste settembre: il provino a Giulia "Non ho grilli per la testa"

Ecco cosa ha raccontato Giulia alla redazione di Uomini e Donne. “Vorrei un lavoro modesto, che mi faccia stare tranquilla e mi permetta di far stare tranquilla mia mamma...che mi faccia costruire famiglia. Non ho grilli per la testa".

Giulia è molto legata a sua mamma ed è molto protettiva nei suoi confronti.

Uomini e Donne, la nuova tronista Giulia spiega com'è in amore

Durante il provino, Giulia ha spiegato com’è in amore e come deve essere il suo uomo.

“Bisogna trovare un capoccione, io sono impegnativa. Poi metto tutti sotto. In amore sono sempre in guardia, mi tengo sempre una porticina aperta. Non mi fido mai fino in fondo. Mi tengo la via di fuga”.

Giulia ha poi rivelato: “Quando mi innamoro sono una scema, metto i calzini sul termosifone e faccio trovare l’accappatoio pronto”.

Uomini e Donne: la nuova tronista Giulia parla del suo concetto di famiglia e del tradimento, non crede nel matrimonio

“Io penso che la famiglia sia una cosa importante. Non credo nel matrimonio, perché secondo me è un’istituzione sopravvalutata. Ma la famiglia è una cosa diversa. Mi piacerebbe trovare una persona che ha il mio stesso concetto di famiglia: un qualcosa da proteggere e tutelare”.

“Non ho mai tradito, ma forse sono stata tradita. Non riuscirei a perdonare perché non riuscirei a dimenticarlo. Non sopporto gli uomini narcisisti”.

Uomini e Donne, la tronista Giulia parla del suo rapporto con i social

Giulia ha rivelato di non usare i social. “Io non avevo i social. Poco tempo fa alcune mie amiche mi hanno fatto un profilo che sta là. Io non lo uso, non mi interessa. Li trovo a volte stupidi. È come se qualcuno dovesse dire qualcosa per forza, ma a volte il silenzio è essenziale. Per flirtare li trovo stupidi. Io una persona la devo guardare negli occhi”.

Uomini e Donne, la nuova tronista Sara si racconta e parla del rapporto con suo padre

Sara affiancherà Giulia nella nuova stagione di Uomini e Donne. E' una ragazza molto giovane, ha quasi 22 anni ed è già apparsa in tv, nei panni di tentatrice a Temptation Island.

Durante il provino a Uomini e Donne ha raccontato: “Ho una sorella e un fratello, sono la maggiore. Non siamo figli degli stessi genitori i miei sono separati da 16 anni. Con i miei fratelli ho un bellissimo rapporto. Papà ha un night clup, la mamma è impiegata”.

Uomini e Donne, la nuova tronista parla del rapporto con suo padre

Sara ha poi rivelato il rapporto particolare con suo padre. “Ad influire sulla mia vita non è il lavoro di mio padre, ma lui stesso, il suo modo di vedere l’amore. Lui dà peso a cose a cui io non do peso, l’aspetto fisico ad esempio”. “Io sono molto timida, tendo a nascondermi. Questo è dovuto a mio padre, perché volevo che notasse non le mie labbra carnose e il mio seno, ma la mia anima”.

Sara ha poi spiegato di essere molto emotiva in amore. “In amore sono emotiva e provo le cose in modo intenso, magari per la altra persona è meno…io vivo la relazione come un matrimonio”.

Uomini e Donne, la nuova tronista Sara spiega come deve essere il suo uomo

Sara ha spiegato: “Mi piacerebbe trovare un bravo ragazzo, della mia età, ma forse dovrei guardare quelli più grandi. Deve essere generoso, buono. A me non piace litigare”.