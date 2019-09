Uomini e Donne trono Over, video hot: una dama è completamente nuda. VIDEO

Uomini e Donne trono Over, video hot: una dama completamente nuda

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, ma le riprese in Studio sono già iniziate. Le dame hanno condiviso per tutta l’estate le foto delle loro vacanze, ma una ha deciso di attirare l’attenzione in modo particolare. Una ex corteggiatrice del gabbiano Giorgio Manetti ha postato un breve video in cui si mostra completamente nuda allo specchio.

Uomini e Donne trono Over, video hot: chi è la dama

L’autrice del video è Gabria Gagliardi, una ex partecipante del dating show di Maria De Filippi. Precisamente lei è una delle numerose ex corteggiatrici di Giorgio Manetti, lavora come buyer ed è di Ravenna. La sua esperienza a Uomini e Donne è stata piuttosto breve a causa del disinteresse del Gabbiano nei suoi confronti.

Gabria ha 48 anni e non è la prima volta che mostra scatti audaci su Instagram. Nel commento al video hot la dama ha scritto: “Non avere paura del tuo corpo ed accettalo perché sei bellissima così come sei. Innamorati di te ogni giorno più che puoi e guardati con occhi sempre puri e sinceri perché la vita è troppo breve per farla diventare un macigno. Fai di te luce e brillerai”.

Uomini e Donne trono Over anticipazioni: news su Gemma Galgani e Ida Platano

Tutti gli amanti del programma attendono con ansia l’inizio della nuova stagione. Mancano pochi giorni, ma circolano già tantissimi rumors e anticipazioni. Al centro dell’attenzioni ci sono nuovamente Gemma, la dama torinese che cerca l’amore da anni e che, dopo la storia passionale con Giorgio Manetti, non riesce a trovare un compagno stabile e Ida Platano. Quest’ultima ha deciso di partecipare anche quest’anno al programma di Maria De Filippi, ma sembra che, dopo l’ennesimo rifiuto da parte dell’ex fidanzato, Riccardo Guarnieri, sia scoppiata in un pianto disperato. Per Gemma ci sarebbero invece tre nuovo corteggiatori.