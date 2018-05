VAN DAMME vs LUNDGREN: su Cielo il nuovo ciclo di film del cinema action

Combattimenti, esplosioni, attentati terroristici, agenti segreti e duelli all’ultimo sangue sono gli ingredienti di “Van Damme vs Lundgren”, il nuovo ciclo di film del cinema action, in onda su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), dal 10 maggio, ogni giovedì, alle ore 21.15, che racconteranno tutte le possibili sfumature dell’azione nuda e cruda.

A impreziosire la programmazione due icone degli Anni 80 e 90: Jean-Claude Van Damme, molto abile nelle arti marziali, che ha studiato già all’età di 10 anni, e Dolph Lundgren, diventato celebre per aver interpretato l’indimenticabile pugile russo Ivan Drago in Rocky IV.

Il ciclo di film si apre il 10 maggio, alle ore 21.15, con “Command performance” di e con Dolph Lundgren. A Mosca, durante un concerto di beneficenza organizzato dal presidente russo Petrov, una terroristica fa irruzione e trasforma l’evento in tragedia, prendendo in ostaggio lo stesso capo di stato e la cantante del gruppo. Nel terrore, presto dilagato, intervengono in soccorso il batterista del gruppo spalla e un giovane agente dell’FSB. Entrambi si scontreranno con la realtà del passato dell'Unione Sovietica. Sette giorni dopo, il 17 maggio, sempre alle ore 21.15, è invece la volta di “Universal Soldier – Il giorno del giudizio” per la regia di John Hyams, con Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren, questa volta uno contro l’altro. Sangue, violenza e un’atmosfera crepuscolare permeano questa pellicola.