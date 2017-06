Vasco Rossi concerto: record mondiale al Modena Park: 12 milioni di euro di incasso



Vasco Rossi si gode il suo record mondiale: il concerto del Modena Park (sui suoi 40 anni in carriera) del primo luglio entra nel Guiness dei Primati, mai nessun singolo artista aveva abbattuto il muro dei 220 mila biglietti venduti. Staccati gli A-Ha che per il loro live si erano fermani a 198mila presenze a Rio de Janeiro nel 1991. Si stima che l'incasso sarà di 12 milioni di euro. Il volume d'affari stimato per gli alberghi della sola provincia di Modena è di 2 milioni di euro secondo quanto riporta l'Ufficio studi Confcommercio Modena. Mentre sarà di 6 milioni l'indotto complessivo per la città. Sono 900 i pullman attesi, 22 treni speciali e 60mila le auto che arriveranno in zona.



Concerto Vasco Rossi, le immagini aeree delle prove. VIDEO







Vasco Rossi, il concerto evento di sabato 1 luglio in diretta tv su Rai1



Il concerto di Vasco Rossi sarà trasmesso in diretta televisiva dal Parco Enzo Ferrari. Ci sarà Paolo Bonolis a presentare il live dei record. La notte di Vasco va in onda sabato 1 luglio alle ore 20.35 su Rai1.





VASCO ROSSI, GRAZIE A MODENA, CONCERTO SARA' FESTA EPOCALE



"Grazie a Modena, al Comune e ai modenesi per la pazienza che avranno nell'accogliere questa moltitudine pacifica ed entusiasta. Grazie per avere avuto il coraggio di ospitare questo evento che diventerà una festa talmente epocale da rendere Modena capitale mondiale del rock. Sono orgoglioso e fiero di tutto questo". Con queste parole VASCO ROSSI ha ringraziato la città durante un incontro con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e la Giunta comunale che si è svolto alla vigilia del sound check, alle spalle del palco allestito al Parco Ferrari. Il primo luglio sarà il gran giorno del concerto, sono attese 220.00 persone e l'attenzione sulla sicurezza è molto alta. All'incontro, che è durato circa un'ora, erano presenti anche la band, lo staff del rocker e il cantante degli Stadio Gaetano Curreri, storico amico di VASCO ROSSI, coautore di alcune tra le canzoni più famose. Muzzarelli ha a sua volta ringraziato il rocker: "Con la tua energia - ha affermato - stai trasmettendo un messaggio in tutta Italia: sei un uomo della nostra terra, un grande artista e stiamo facendo un grande spettacolo per valorizzare te e la città di Modena. Ti ringrazio moltissimo della tua passione, dell'energia delle tue canzoni e della forza che stai mettendo per continuare a trasmettere emozioni".



Per Modena Park di Vasco Rossi chiude anche lo svincolo in autostrada



Per il concerto del primo luglio al Modena Park di Vasco Rossi, sarà chiuso anche lo svincolo autostradale di Modena Nord per l'intera giornata. Al concertone del Blasco sono attese 220mila persone e per "il grande afflusso di pubblico", Autostrade per l'Italia ha preso la decisione di chiuderlo dalla notte tra venerdì e sabato e proseguirà fino alla domenica pomeriggio. Non è l'unica misura preventiva utilizzata per far in modo di non creare disagi vista la grande affluenza di pubblico, infatti ad oggi sono stati posticipati gli esami di maturità e addirittura è stata sospesa la messa del sabato.



Vasco Rossi concerto: record mondiale al Modena Park. In diretta al cinema



L'evento in programma il 1 luglio al Parco Ferrari di Modena finisce anche al cinema. Il concerto di Vasco rossi sarà proiettato in diretta in circa 200 sale cinematografiche e in una ventina di palazzetti dello sport dislocati in tutta Italia.



Vasco Rossi concerto: record mondiale al Modena Park: 40 anni in 40 canzoni



Il concerto di Vasco Rossi al Modena Park durerà circa 3 ore e un quarto e presenterà 40 canzoni.



Vasco Rossi concerto: record mondiale al Modena Park. La band



La band di Vasco Rossi al Modena Park sarà composta da due dei chitarristi storici del Komandante: Maurizio Solieri ed Andrea Braido. Mancherà il batterista Will Hunt (in tour mondiale con il suo gruppo Evanescence) e al suo posto Matt Laught che i fans di Vasco Rossi ben conoscono.



Vasco Rossi concerto: record mondiale al Modena Park. La mostra



Vasco Rossi in concerto e pure in mostra. A Modena è stata anche allestita una mostra che resterà aperta sino al 3 luglio. I fan potranno ammirare pezzi esclusivi, tra cui persino il cancello della sua casa di Zocca ricoperto con scritte colorate, messaggi e versi di canzoni. La mostra di Vasco Rossi è di mille metri quadri e ripercorre in ordine cronologico la carriera del Komandante. Ci sono maxi schermi per rivivere i suoi live, proiezioni in 3D, backstage. Tra le chicche anche il Vasco dj a Punto Radio negli anni '70.